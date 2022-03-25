Українці знайшли Шарія в Іспанії: відео агресивного зіткнення

Українці знайшли в Іспанії російського пропагандиста Анатолія Шарія. Колишнього ютуб-блогера та очільника однойменної партії звинуватили у пропаганді.

Відео з місця подій з'явилося в телеграм-каналі "Труха". Розповідаємо, як відбулася зустріч.

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Шарій агресивно відреагував на звинувачення у прокремлівській позиції

Реагуючи на звинувачення в російській пропаганді, Шарій розпочав штовхати українців. Якби не іспанська поліція, сутичка могла б перерости у бійку.

Сам Шарій агресивно заявив: "Покажіть мені хоча б одне відео (йдеться про відео з російською пропагандою)." Проте, як відомо, прокремлівських висловлювань на заблокованих каналах ексблогера було більш ніж достатньо.

Нагадаємо, що раніше активіст Сергій Стерненко запустив флешмоб у твітері з вимогою до Іспанії видати Шарія.

Дивіться відео епічного зіткнення:

Нагадаємо, що зараз Анатолій Шарій переховується в Іспанії та продовжує з’являтися на російських каналах.