Українці обиратимуть наступного президента онлайн: у Зеленського готують проект

На наступних президентських виборах, які мають відбутися у 2024 році, українці зможуть голосувати онлайн. Відповідний проект готує команда новообраного глави держави Володимира Зеленського.

Радник президента Зеленського та 6-й номер у списку нардепів від "Слуги народу" Михайло Федоров розповів в інтерв'ю Ліга.net, що вже проект називається The Vote (голосування).

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"На першому етапі це будуть опитування, завдяки яким президент, прем'єр та інші будуть дізнаватися реальну думку жителів країни. Причому система ідентифікації реалізована через Mobile ID, електронний підпис, Bank ID. Ми хочемо дати людям інструменти прямої демократії. А паралельно, звичайно ж, потрібно розвивати способи електронної взаємодії з державою, формувати цю культуру", – заявив Федоров.

Експерт зауважив, що українці точно голосуватимуть онлайн вже на наступних президентських виборах. Проте, існує ймовірність, що електронне голосування запровадять раніше - на місцевих виборах, які заплановані на 2020 рік.

Точно на наступних президентських виборах. Але я буду робити все, щоб, можливо, пілотно, можливо, повноцінно були і місцеві вибори. Це складне технічне завдання, в якому найголовнішим є забезпечення конфіденційності, цілісності та анонімності голосування,

– пояснив радник президента.

За словами Федорова, для таких нововведень у системі голосування потрібно "підготуватися інфраструктурно, з кібербезпеки, а також ментально".

Що відомо про проект "Держава у смартфоні" від команди Зеленського? Команда новообраного президента Володимира Зеленського планує запустити проект, що дозволить українцям проголосувати на виборах, клікнувши декілька разів у своєму смартфоні. Окрім того, українці отримають можливість контролювати такі процеси, як: законопроекти, що подають в Раді; отримають можливість їх змінювати; зможуть контролювати, яких людей обирають, які петиції готують тощо.



Співпраця буде відбуватись на чотирьох рівнях: інформації про державу, комунікації з державою, транзакцій з державою та залучення у керування державою.



Додаток "держава у смартфоні" дозволить:

– проголосувати на виборах;

– написати скаргу на чиновника;

– перереєструвати автомобіль;

– стежити за успішністю дитини у школі;

– сплатити податки чи комунальні послуги;

– отримати рецепт на ліки;

– зареєструвати дитину після народження;

– отримати чи надати дозвіл на будівництво.