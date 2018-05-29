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ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО

Українці різко збільшили споживання вугілля

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Українці різко збільшили споживання вугілля
Українці різко збільшили споживання вугілля / Фото з відкритих джерел

Україна в квітні збільшила споживання кам'яного вугілля на 25,2% в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року – до 3,533 мільйона тонн.

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики.

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Якщо порівнювати з березнем 2018 року, споживання вугілля у квітні скоротилося на 12,6 %

Проте, порівнюючи дані за березень 2018 року та за аналогічний період 2017 року, помітно, що споживання кам’яного вугілля зросло на 41,3% ( до 4 мільйонів тонн).

Зважаючи на бойові дії на сході країни і блокаду вантажообігу з непідконтрольними територіями Україна відчуває значний дефіцит вугілля. В першу чергу енергетичного (антрациту) – видобуток якого сконцентрований на території окупованої частини Донбасу.

Теги: Новини України вугільна промисловість
Джерело: 24 Канал
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