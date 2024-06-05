ЗМІ пишуть, що українців з подвійним громадянством не випускатимуть із країни: так було і раніше

Низка медіа опублікували інформацію про те, що українців з подвійним громадянством не випускатимуть із країни і можуть мобілізувати. Насправді ж Україна і раніше не визнавала подвійне громадянство.

З 1 червня 2024 року Україна скасувала виключення "проживання за кордоном". Відповідно, на чоловіків призовного віку, які проживають в інших країнах, поширюються права та обов'язки громадян України.

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Деякі українці більше не матимуть змоги виїхати за кордон

Українські чоловіки віком від 18 до 60 років, які постійно проживають за межами України та мають відповідні позначки у документах, більше не мають змоги виїжджати за межі України.

Це правило поширюється і на осіб, які мають громадянство і України, і США, про що нагадали в посольстві.

Українське законодавство не визнає подвійне громадянство. Таким чином, під час перебування в Україні американсько-українські подвійні громадяни розглядаються виключно як громадяни України і на них поширюються права та обов’язки громадян України,

– йдеться у нагадуванні посольства США.

Однак варто зазначити, що так було і раніше. Якщо на кордоні прикордонники виявляли громадян нашої країни, які на паспортному контролі видавали себе за іноземців, то їх завжди притягали до відповідальності.

Вкотре можу зазначити, що в Україні заборонено мати подвійне громадянство. Навіть якщо громадянин України має паспорт іншої країни вони в першу чергу розглядаються виключно як громадяни України й на них поширюються права та обов’язки громадян України,

– сказав спікер Держприкордонслужби Андрій Демченко.

За його словами, людей з іноземними паспортами не варто плутати з громадянами України, які постійно проживають за межами України. Вони мали відповідні відмітки у своїх документах про оформлення виїзду за кордон на постійне місце проживання та відмітки про взяття на постійний консульський облік у закордонній дипломатичній установі України.

Раніше такі громадяни України чоловічої статі у віці від 18 до 60 на час воєнного стану також мали можливість виїздити за межі України. Однак зі зміною норм законодавства тепер така можливість для них обмежена,

– наголосив Демченко.

Уряд продовжив роботу паспортного сервісу для українців за кордоном