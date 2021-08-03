Щодня евакуюють по 10 сімей: українці в Туреччині потерпають від лісових пожеж

Українські туристи в Туреччині регулярно просять евакуювати їх у більш віддалені від лісових пожеж райони. Щодня таких звернень надходить майже 100.

Про це розповів керівник консульського відділу посольства України у Турецькій Республіці Андрій Білик.

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Він зазначив, що щодня приблизно 10 сімей перевозять з готелів, які розміщені неподалік районів пожеж, у більш безпечні райони. Найчастіше звертаються люди, які мають проблеми зі здоров'ям, зокрема, астматики.

Ми формуємо списки на перевезення громадян за їхніми зверненнями. Посольство та консульства втручаються у процес перемовин із туроператорами та сприяють тому, щоб цих людей перевозили у більш безпечні місця та готелі,

– пояснив Білик.

За словами керівника консульського відділу, посольство веде облік громадян, які можливо бажатимуть евакуюватися у разі загострення ситуації. Попри масштабні лісові пожежі, туристичний сезон у Туреччині триває.

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