Щодня евакуюють по 10 сімей: українці в Туреччині потерпають від лісових пожеж
Джерело:"Громадське радіо"
Українські туристи в Туреччині регулярно просять евакуювати їх у більш віддалені від лісових пожеж райони. Щодня таких звернень надходить майже 100.
Про це розповів керівник консульського відділу посольства України у Турецькій Республіці Андрій Білик.
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Він зазначив, що щодня приблизно 10 сімей перевозять з готелів, які розміщені неподалік районів пожеж, у більш безпечні райони. Найчастіше звертаються люди, які мають проблеми зі здоров'ям, зокрема, астматики.
Ми формуємо списки на перевезення громадян за їхніми зверненнями. Посольство та консульства втручаються у процес перемовин із туроператорами та сприяють тому, щоб цих людей перевозили у більш безпечні місця та готелі,
– пояснив Білик.
За словами керівника консульського відділу, посольство веде облік громадян, які можливо бажатимуть евакуюватися у разі загострення ситуації. Попри масштабні лісові пожежі, туристичний сезон у Туреччині триває.
Що відомо про лісові пожежі у Туреччині
- Лісові пожежі спалахнули ще 28 липня у місті Манавґрат. Стихія охопила найбільші курорти країни – Анталію, Мармарис та Бодрум. Цьому сприяв сильний вітер та спека до +50 градусів.
- 3 серпня влада Туреччини повідомила, що пожежникам вдалось локалізувати 146 пожеж з усіх 154 загорянь, натоміть 8 пожеж ще палають. Раніше Ердоган оголосив прибережні регіони країни "зоною лиха".
- Відповідальність за пожежі взяла терористична організація "Діти вогню". Вона пов'язана з Робочою партією Курдистану, яку офіційна Анкара визнала екстремістською.