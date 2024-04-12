Не вистачає потужності: у Кабміні зробили важливе повідомлення щодо проблем зі світлом

У Кабміні повідомили, що енергетичну систему України потрібно стабілізувати, щоб зменшити дефіцит потужності у вечірні години. Тому людей закликають заощаджувати електроенергію у пікові години споживання.

Заступниця міністра енергетики Світлану Гринчук в ефірі телемарафону закликала українців відповідально ставитись до споживання електроенергії.

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Яка ситуація зараз в енергосистемі України

Заступниця міністра пояснила, що вдень в Україні може бути профіцит електроенергії, оскільки зараз спостерігаються сонячні дні й достатньо багато відновлювальної генерації. Навіть вдень 11 квітня, після масованого обстрілу, Україна передавала вдень надлишок електроенергії сусіднім країнам.

Однак ввечері вже не вистачає потужності, тому що світловий день закінчується й збільшується споживання. Тому ввечері 11 квітня вже доводилося також залучати допомогу від наших партнерів. Тобто вдень Україна передає електроенергію, а ввечері імпортує.

Українців просять про допомогу

Тож Міненерго закликають українців допомогти у стабілізації енергосистеми. Для цього потрібно зменшити використання електроенергії у пікові години.

Ми просимо наших споживачів розуміти, що зараз потрібно дуже відповідально ставитися до енергоспоживання. Дуже відповідально особливо в пікові години навантаження, пікові години споживання – це зранку і ввечері,

– сказала Світлана Гринчук.

Вона зазначила, що Міненерго шукає рішення, як стабілізувати цю ситуацію, однак наразі необхідна допомога від українців – переносити використання найбільш енергоємних приладів на денні години й намагатися економити в пікові години.

Напередодні гендиректор Yasno Сергій Коваленко теж звернувся до українців із закликом економити електроенергію у пікові години – з 19 до 22. На його думку, це потрібно робити щодня впродовж 2024 року, щоб це стало звичкою.



Скільки споживають електроприлади / Інфографіка 24 Каналу