Українцям надсилають повідомлення з фейкового акаунту Володимира Зеленського

26 лютого українцям почали надходити повідомленні в Telegram з фейкового акаунту, який має назву Zelenskiy/ Official. Назва офіційного каналу президента має пробіл перед слешем (знак "/") – Zelenskiy / Official.

Про це повідомило видання у своєму Телеграм-каналі. Воно зазначає, що ці повідомлення масово надходять українцям. Фейковий акаунт виглядає майже, як офіційний, крім відсутності пробілу перед знаком слеш (/).

Читайте також: Російські матері думають, що їхні діти воюють на "маленькому клаптику землі"

У неправдивих повідомленнях йдеться про капітуляцію та складання зброї.

Ми складаємо зброю! Передайте всім! Це важке, але колективне рішення. Ми делегуємо перемовника, генерала Жордочкіна. Ми припиняємо супротив,

– повідомили у фейкових повідомленнях.



Фейкове повідомлення у Телеграм / Фото Бабаель

Також цей фейк особисто спростував і Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

Зеленський спростував фейк про капітуляцію: дивитись відео

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.