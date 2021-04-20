Нашим громадянам потрібні чіткі сигнали, – Зеленський про міжнародну підтримку

Президент України Володимир Зеленський записав відео щодо ескалації на Донбасі. Він заявив, що не боїться, адже держава має потужну підтримку міжнародних партнерів.

Зокрема він говорив з лідерами Сполучених Штатів Америки, Франції, Німеччини, Великобританії, Туреччини. А також – з президентом Ради Європи і генсеком Організації Північноатлантичного договору.

До теми Зеленський звернувся до українців з приводу ескалації на Донбасі

Зеленський: Наші партнери – на боці України

За словами Зеленського, вони, як і всі інші партнери – на боці України, адже чудово бачать справжні мотиви Росії.

Готові підтримувати нас фінансово. Готові запроваджувати дедалі більше жорстких санкцій та ухвалювати жорсткі резолюції. Це правильно, необхідно і за все це Україна щиро вдячна,

– сказав глава держави.

Він зазначив: "водночас українським громадянам дуже потрібно розуміти, на що ще готовий світ? Як саме і ким саме ви допоможете нам, якщо дехто знову проігнорує кордони в центрі Європи".

Повне відеозвернення Володимира Зеленського: дивіться відео

Україні потрібні чіткі сигнали

Зеленський сказав, що Україні і загалом всьому світу, який вірить в силу і непохитність міжнародного права, може знадобитися значно більше, ніж дипломатична стурбованість, зокрема рішучість.

"Нашим громадянам потрібні чіткі сигнали, що на 8 році війни, країна яка ціною життя своїх людей є щитом для Європи, отримає підтримку не просто як партнерів з трибун, а як гравців однієї команди, безпосередньо на полі, плече до плеча", – додав президент України.