В Україну повернули тіла полеглих захисників

В Україну повернули тіла майже 5 десятків загиблих захисників України. Попри це, влада надалі робить все, щоб знайти локації розміщення ще не знайдених тіл наших військових.

Цю інформацію 6 грудня повідомив Уповноважений зі зниклих безвісти Олег Котенко. За його даними, з 21 травня вдалось повернути тіла вже 827 захисників, які віддали своє життя за незалежність України.

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Що відомо про повернення захисників

Сьогодні (6 грудня – 24 канал) відбулася чергова передача тіл героїв – в Україну повернули 49 загиблих. Зараз, спільно з силовими структурами, робимо все можливе для повернення тіл оборонців,

– заявив Олег Котенко.

Він подякував усім, хто долучається до цих надскладних процесів, адже для рідних наших військових дуже важливо гідно попрощатися з ними.

Куди звертатись рідним зниклих безвісти

Уповноважений зі зниклих безвісти розповів, куди звертатись рідним. Зокрема, якщо військовий вважається зниклим безвісти, то є гаряча лінія: 0 800 339 247.

Також повідомити про зниклих можна особисто Уповноваженому за телефоном: 090 792 01 26.

Окрім того, у вихідні дні можна писати повідомлення на вайбер та телеграм за номером 095 896 04 21.

Повернення українських захисників: останні новини

Буквально 2 грудня Україні вдалось визволити з лап Кремля 50 захисників та захисниць. Серед них є і оборонці Маріуполя, а також ті військові, які перебували в Оленівці, де трапився теракт. Наймолодшому бійцю – всього 19 років.

Вже 2 грудня опублікували відео повернення наших захисників з полону. Відомо, що вдалось повернути 4 офіцерів і 46 військовослужбовців рядового та сержантського складу. З них – 14 оборонців Маріуполя, з яких 8 – захисники "Азовсталі". Ексклюзивне відео повернення українських бійців дивіться за посиланням.

Варто зауважити, що нашій державі вдалось повернути з полону 1331 людину. Такі дані в Міноборони України опублікували станом на 2 грудня. Однак у відомстві пояснили, що держава працюватиме над питанням до того часу, поки Україна не звільнить усіх наших людей.

Досі в російському полоні перебувають тисячі українських військовослужбовців. На повернення додому очікують понад 2 тисяч тільки захисників "Азовсталі".