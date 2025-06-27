Україну атакували понад 360 дронів, "Кинджали" та "Калібри": як працювала ППО, скільки влучань

В ніч проти 27 червня російські війська знову тероризували Україну та її населення. Так, цієї ночі Росія запускала ракети та ударні БпЛА типу "Шахед".

Зокрема, ворожі сили атакували 371 засобом повітряного нападу. Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Дивіться також Масована атака БпЛА на Запоріжжя призвела до низки руйнувань та пожеж Скільки ворожих повітряних цілей знищено У ніч проти 27 червня ворожі сили запустили 371 засіб повітряного нападу. Зокрема, агресор атакував: 363 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – Росія (понад 200 із них – "Шахеди");

2 аеробалістичними ракетами Х-47 М2 "Кинджал" із Рязанської області Росії;

6 крилатими ракетами "Калібр" із акваторії Каспійського моря.

