Україна отримала радіолокаційну станцію для системи ППО IRIS-T: згодом буде ще

21 жовтня 2022 , 22:52
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Джерело:

Hensoldt

Збройні Сили України отримали радіолокаційну станцію TRML-4D. Вона необхідна для німецької системи протиповітряної оборони IRIS-T.

Відповідну інформацію повідомила німецька компанія Hensoldt 21 жовтня. Станція TRML-4D може виявляти та відстежувати різні типи повітряних цілей – до 1500 одиниць в діапазоні 250 кілометрів.

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В Україну передали станцію для IRIS-T

У межах замовлення компанії Diehl Defence (виробника IRIS-T) на суму у 2 мільйони євро один з радарів TRML-4D вже поставлено Україні, а ще три будуть поставлені протягом декількох місяців,
– повідомила компанія. 

В Hensoldt пояснили, що радіолокаційна станція TRML-4D:

  • використовує новітню радіолокаційну технологію AESA;
  • здатна виявляти, відстежувати й класифікувати різні типи повітряних цілей;
  • зокрема, включно з малими, швидкими, низьколітаючими чи маневруючими крилатими ракетами й літаками, а також з вертольотами, що зависають у повітрі.

IRIS-T пройшов бойове хрещення в Україні

Речник командування Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат на брифінгу в Media Center Ukraine 21 жовтня розповів, що німецький зенітний ракетний комплекс IRIS-T, який отримала Україна, вже себе показав під час останніх обстрілів росіян. 

Крайні обстріли, які в нас були: IRIS-T показала себе надзвичайно з гарної сторони. Ця інформація щодо бойового хрещення цього комплексу і перевірки його боєздатності й результативності в бойових умовах – пройшла. Ця інформація буде передана німецькій стороні, яка буде враховувати її,
– заявив Юрій Ігнат. 

Речник пояснив, що не може повідомити, як та де працює система, адже IRIS-T – це ціль номер один для ворога, як і HIMARS. Також речник командування Повітряних сил Збройних Сил пригадав, що:

  • найближчими місяцями ми отримаємо ще кілька пускових установок;
  • комплекс має 8 пускових контейнерів;
  • тобто навіть одна установка, оснащена вісьмома ракетами є доволі потужним засобом, який може знищувати повітряні цілі: крилаті ракети й безпілотники, які летять на нас останнім часом. 

Україна очікує на IRIS-T

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Автор: Діана Квасневська