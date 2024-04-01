Пил із Сахари накрив Україну: синоптики попереджають про небезпеку

Ще вчора синоптики попереджали про те, що пил із Сахари має накрити Україну. Синоптики попереджають, що особливо уважним потрібно бути людям із респіраторними захворюваннями.

Також пил несе небезпеку дітям та людям похилого віку. Синоптики зазначають, що його принесла тепла хвиля із західного Середземномор'я.

Дивіться також Рвучкий вітер і +24 градуси: прогноз погоди на 1 квітня

Пил з Сахари прийшов до України

Мешканці західного регіону могли спостерігати це (пил – 24 Канал) ще вчора, а сьогодні він пошириться на більшість областей України. Небо буде тьмяним,

– мовиться у повідомленні.

Синоптики також розповіли, що пил до України принесла тепла хвиля із західного Середземномор'я, через яку можна спостерігати аномально теплу погоду протягом останніх днів в країні.

Українців закликають бути уважними та зачинити вікна, адже пил шкідливий для людей з респіраторними захворюваннями, осіб похилого віку та дітей.



Карта розповсюдження пилу / фото Укргідрометцентр

Погода в Україні на квітень