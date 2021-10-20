Україну накриє штормовий вітер: де чекати негоди

В Україні у четвер, 21 жовтня, прогнозують суттєве погіршення погодних умов. В більшості регіонів очікують штормовий вітер.

Водночас метеорологи повідомляють про мінливу хмарність, але без опадів.

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Вітер південний, південно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, вночі в західній частині, вдень у більшості областей пориви 15 – 20 метрів на секунду, в Карпатах до 25 метрів на секунду,

– йдеться у повідомленні.

Напрямок вітру із південних широт, тому він принесе теплу повітряну масу та стовпчики термометрів поповзуть вгору, забезпечуючи доволі теплі дні.

"Температура вночі +4…+9 градусів, у східних областях місцями 0...+3 градусів. Удень +13...+18 градусів, на заході до +20 градусів", – додали в Укргідрометцентрі.

Прогноз погоди на 21 жовтня / Дані Укргідрометцентру

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