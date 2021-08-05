Україну накриють грози та шквали: де буде небезпечно

Україну 5 – 6 серпня охопить негода. Жителів кількох регіонів рятувальники попереджають про небезпеку, оскільки сунуть потужні грози.

Негоду прогнозують у Києві та області. Подекуди можуть бути шквали до 15 – 20 метрів за секунду.

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Падатиме навіть град

Негода у західних, північних, більшості центральних регіонів, а також в Одеській та Миколаївській областях. Попереджають про грози, місцями град та шквали.

Ввечері така таку ж ситуацію прогнозують Закарпатті та в Карпатах. У п'ятницю, 6 серпня, у західній частині країни теж значні дощі, а вночі 6 серпня потужні опади будуть в Карпатах. Рятувальники зазначили, що це 2 рівень небезпечності.

Пожежна небезпека

Крім того, надзвичайники попереджають про пожежну небезпеку. Зокрема, у східних регіонах, Сумській, Житомирській, Київській, Полтавській областях та в Криму.

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