Україну накриють грози та шквали: де буде небезпечно
Джерело:ДСНС
Україну 5 – 6 серпня охопить негода. Жителів кількох регіонів рятувальники попереджають про небезпеку, оскільки сунуть потужні грози.
Негоду прогнозують у Києві та області. Подекуди можуть бути шквали до 15 – 20 метрів за секунду.
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Падатиме навіть град
Негода у західних, північних, більшості центральних регіонів, а також в Одеській та Миколаївській областях. Попереджають про грози, місцями град та шквали.
Ввечері така таку ж ситуацію прогнозують Закарпатті та в Карпатах. У п'ятницю, 6 серпня, у західній частині країни теж значні дощі, а вночі 6 серпня потужні опади будуть в Карпатах. Рятувальники зазначили, що це 2 рівень небезпечності.
Пожежна небезпека
Крім того, надзвичайники попереджають про пожежну небезпеку. Зокрема, у східних регіонах, Сумській, Житомирській, Київській, Полтавській областях та в Криму.
Наслідки негоди в Україні: останні новини
- Хмельницький 4 серпня накрила сильна злива та град. дощова каналізація не могла впоратися з таким навантаженням. На деяких вулицях міста вода била фонтанами з-під отворів водостічних комунікацій.
- У Дніпрі біля кладовища утворилися гігантські ями в дорозі. Це сталося після рясних дощів, які йшли раніше.
- У Львові в Стрийському парку під час буревію на молоду пару впало дерево. Хлопець та дівчина загинули одразу.