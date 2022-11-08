Україну не можна примусити до переговорів з Росією, – генсек НАТО
Україну не можна примусити погодитися на умови Росії для швидкого завершення війни, оскільки поступки лише розпалюватимуть амбіції країни-агресора та провокуватимуть Росію на нові атаки.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час Кліматичної конференції СОР27.
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Якщо Україна прийме російські вимоги та погодиться з тим, що Росія може просуватися далі і захоплювати її території, це лише підвищить ризик того, що ворог атакуватиме знову і знову,
– сказав Столтенберг.
Він зауважив, що війна Росії проти України розпочалася не у лютому 2022 року, а 2014-го, після окупації Криму та вторгнення на Схід України.
Поступки Росії будуть катастрофою
Та наголосив, що у випадку "якщо Росія зможе з використанням грубої військової сили досягти бажаного, це буде катастрофою не лише для України".
Це може бути небезпечно для всіх нас. Тому що це означатиме, що використання грубої сили є шляхом для досягнення політичних цілей та отримання контролю над сусідніми країнами,
– зазначив Столтенберг.
За словами генсека, перед початком війни Росія заявила про амбіції не лише щодо України, а й стосовно НАТО та союзників.
Росія ставила умови й НАТО
Зокрема, Кремль вимагав, щоб Альянс припинив розширення та прийняття нових членів. Ще однією забаганкою кремля була вимога до НАТО вивести всі свої сили зі східної частини, що означало б поділ членів організації на "сорти".
НАТО та союзники по НАТО не є частиною цього конфлікту, але ми підтримуємо Україну у її законному праві на самооборону. Всім хотілося б, щоб ця війна завершилася якнайшвидше. Але якщо Україна зупинить боротьбу, вона припинить існування як незалежна країна. Якщо Росія зупиниться – настане мир,
– наголосив Столтенберг.
Він продовжив свою промову тим, що саме Росія багато місяців блокувала українські порти. Саме росіяни крали зерно, що спричинило глобальні наслідки у контексті цін на енергетику та продовольство.
Тому так, потрібно завершити війну тоді, коли Путін буде поважати суверенітет свого сусіда – України,
– резюмував генеральний секретар НАТО.
Чому Україну схиляють до переговорів
- В останні дні через закордонні ЗМІ все частіше вкидають меседжі про потребу переговорів між Україною та Росією.
- Радник глави ОП Михайло Подоляк заявив, що Україна ніколи не відмовлялася від переговорів. Мовляв, наша переговорна позиція відома та відкрита. Основна вимога – Росія виводить свої війська з України.
- НАТО та США допускають мирні переговори України та Росії, якщо ЗСУ відвоюють Херсон. Бій за місто має як стратегічне, так і дипломатичне значення.
- У США підтвердили, що продовжують комунікувати з країною-агресоркою. Однак переконують, що вони знають "з ким мають справу" та роблять це "у власних інтересах".
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