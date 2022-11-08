Україну не можна примусити до переговорів з Росією, – генсек НАТО

Україну не можна примусити погодитися на умови Росії для швидкого завершення війни, оскільки поступки лише розпалюватимуть амбіції країни-агресора та провокуватимуть Росію на нові атаки.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час Кліматичної конференції СОР27.

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Якщо Україна прийме російські вимоги та погодиться з тим, що Росія може просуватися далі і захоплювати її території, це лише підвищить ризик того, що ворог атакуватиме знову і знову,

– сказав Столтенберг.

Він зауважив, що війна Росії проти України розпочалася не у лютому 2022 року, а 2014-го, після окупації Криму та вторгнення на Схід України.

Поступки Росії будуть катастрофою

Та наголосив, що у випадку "якщо Росія зможе з використанням грубої військової сили досягти бажаного, це буде катастрофою не лише для України".

Це може бути небезпечно для всіх нас. Тому що це означатиме, що використання грубої сили є шляхом для досягнення політичних цілей та отримання контролю над сусідніми країнами,

– зазначив Столтенберг.

За словами генсека, перед початком війни Росія заявила про амбіції не лише щодо України, а й стосовно НАТО та союзників.

Росія ставила умови й НАТО

Зокрема, Кремль вимагав, щоб Альянс припинив розширення та прийняття нових членів. Ще однією забаганкою кремля була вимога до НАТО вивести всі свої сили зі східної частини, що означало б поділ членів організації на "сорти".

НАТО та союзники по НАТО не є частиною цього конфлікту, але ми підтримуємо Україну у її законному праві на самооборону. Всім хотілося б, щоб ця війна завершилася якнайшвидше. Але якщо Україна зупинить боротьбу, вона припинить існування як незалежна країна. Якщо Росія зупиниться – настане мир,

– наголосив Столтенберг.

Він продовжив свою промову тим, що саме Росія багато місяців блокувала українські порти. Саме росіяни крали зерно, що спричинило глобальні наслідки у контексті цін на енергетику та продовольство.

Тому так, потрібно завершити війну тоді, коли Путін буде поважати суверенітет свого сусіда – України,

– резюмував генеральний секретар НАТО.

Чому Україну схиляють до переговорів

В останні дні через закордонні ЗМІ все частіше вкидають меседжі про потребу переговорів між Україною та Росією.

Радник глави ОП Михайло Подоляк заявив, що Україна ніколи не відмовлялася від переговорів. Мовляв, наша переговорна позиція відома та відкрита. Основна вимога – Росія виводить свої війська з України.

НАТО та США допускають мирні переговори України та Росії, якщо ЗСУ відвоюють Херсон. Бій за місто має як стратегічне, так і дипломатичне значення.

У США підтвердили, що продовжують комунікувати з країною-агресоркою. Однак переконують, що вони знають "з ким мають справу" та роблять це "у власних інтересах".

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