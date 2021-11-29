"Україну не треба озброювати" – російський наратив, – Кулеба

Щодо конфлікту на Донбасі та його розв'язання висловився міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. 27 листопада опублікували його розмову з німецькими журналістами.

За його словами, Росія фактично блокує нормандський формат перемовин. Тим часом як Україна намагається не допустити погіршення ситуації.

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Росія – на тонкій грані

Глава українського МЗС Дмитро Кулеба поспілкувався з німецькими журналістами. Однією з гострих тем була ситуація на Донбасі та агресія Росії.

Кулеба нагадав: ще 2014 рік показав, що грань між демонстрацією сили та її фактичним застосуванням для Росії – надзвичайно тонка.

Цьому сприяє не лише озброєння, а й фактична блокада Росією нормандського формату і Тристоронньої контактної групи та зростання напруженості на кордоні з Білоруссю,

– сказав міністр.

Утім, на його думку, є два фактори, від яких залежить, чи дійсно загрози від Росії переростуть у військовий конфлікт – це "стійкість України та підтримка її партнерів". При цьому мета України у поточній ситуації – не допустити її погіршення.

"Україну не треба озброювати" – російський наратив

Глава МЗС України також поскаржився, що, "на жаль, деякі держави слідують російському наративу про те, що Україну не треба озброювати". Це, мовляв, може спонукати Україну завдати військового удару.

Це повна нісенітниця. Ми ні на кого не нападали й не маємо наміру розв'язувати проблеми на Донбасі бойовим шляхом,

– вкотре запевнив Дмитро Кулеба.

І додав, що дипломатії є тільки одна альтернатива – війна, "а Україна не прагне війни".

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