В Україну не впустили одіозного політтехнолога з Росії Шувалова

Прикордонники не пустили в Україну російського політтехнолога Ігоря Шувалова. Він намагався потрапити у країну авіарейсом з Дубая.
В аеропорту "Бориспіль" співробітники Держприкордонслужби відмовили в пропуску російському політтехнологу.
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Політтехнолога з Росії не пустили в Україну
Під час паспортного контролю пасажирів літака співробітники ДПСУ встановили, що щодо вказаної особи є доручення державних органів, яке забороняє йому в'їзд в Україну,
– йдеться у повідомленні.
За інформацією прикордонників, ця людина раніше співпрацювала з одним з українських телеканалів та є російським політтехнологом. В Україну він потрапив авіарейсом з Дубая. Прикордонники не пустили його та відправили зворотним рейсом.
Речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі "Українській правді" зазначив, що мовиться про Ігоря Шувалова.
Що відомо про політтехнолога Ігоря Шувалова
- У 2017 році українські прикордонники видворили його за межі України та заборонили протягом 5 років перетинати її кордон.
- За даними правоохоронців, "антиукраїнську діяльність Шувалова використовували спецслужби Росії в активних заходах впливу по висвітленню спеціально підготовлених та резонансних відомостей через ЗМІ".
- Громадянин Росії Шувалов вів активну діяльність в Україні ще з часів Кучми, коли працював на голову його адміністрації Медведчука. Шувалова фактично вважали відповідальним за інформаційну політику режиму Януковича.
- У 2018 році він подав до суду позов про скасування заборони в'їзду в Україну.