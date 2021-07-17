Україну охоплять зливи, шквали та град: де вируватиме негода

17 липня 2021 , 16:57
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Джерело:

ДСНС

Україну накриють зливи та грози. Негода у деяких регіонах протримається 17 – 18 липня. Вона охопить західні області та Київщину.

У Києві та Київській області до кінця доби 17 липня можливі грози. Натомість 18 липня це прогнозують у західних областях. 

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Град та шквали

Так, на Заході місцями може бути град. Шквали вітру досягатимуть 15 – 20 метрів за секунду. Також значні дощі прогнозують на Закарпатті та в Карпатах.  

Менш істотні опади можливі у північних та частині західних областей.

Що робити під час такої негоди

  • Рятувальники дають кілька порад, як діяти під час шквалів та грози.
  • Слід щільно закрити вікна у приміщенні, а також прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні.
  • Варто триматись якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев. Не треба паркувати поруч із ними автотранспорт.
  • Під час грози радять вимкнути електроприлади, адже вони притягують розряд. Крім того, треба від'єднати телевізор від антени й не користуватись мобільним телефоном.
  • На відкритих ділянках потрібно спуститися в низину, відійти від водойм. Варто сховатися у заглиблення. Якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна вкритися. 
  • У лісі можна сховатися під невисокими деревами або в кущах.
Зверніть увагу! Попри спеку, злива та шквали не оминули деякі області. Наприклад, Закарпаття, Луганщину та Донеччину. Через негоду у цих областях 60 населених пунктів залишились без світла.
Автор: Ольга Музика