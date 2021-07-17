Україну охоплять зливи, шквали та град: де вируватиме негода

Україну накриють зливи та грози. Негода у деяких регіонах протримається 17 – 18 липня. Вона охопить західні області та Київщину.

У Києві та Київській області до кінця доби 17 липня можливі грози. Натомість 18 липня це прогнозують у західних областях.

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Град та шквали

Так, на Заході місцями може бути град. Шквали вітру досягатимуть 15 – 20 метрів за секунду. Також значні дощі прогнозують на Закарпатті та в Карпатах.

Менш істотні опади можливі у північних та частині західних областей.

Що робити під час такої негоди

Рятувальники дають кілька порад, як діяти під час шквалів та грози.

Слід щільно закрити вікна у приміщенні, а також прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні.

Варто триматись якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев. Не треба паркувати поруч із ними автотранспорт.

Під час грози радять вимкнути електроприлади, адже вони притягують розряд. Крім того, треба від'єднати телевізор від антени й не користуватись мобільним телефоном.

На відкритих ділянках потрібно спуститися в низину, відійти від водойм. Варто сховатися у заглиблення. Якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна вкритися.

У лісі можна сховатися під невисокими деревами або в кущах.