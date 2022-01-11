Україну підтримують усі 30 країн НАТО, – речник Зеленського про переговори у Женеві

Україна вітає зусилля Росії, США та НАТО, спрямовані на обговорення спірних питань. Так у президента Зеленського прокоментували перемовини у Женеві.

Також у глави держави оцінили намагання сторін знизити рівень напруги. Відповідну заяву зробив прессекретар українського президента Сергій Никифоров.

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Україна довіряє своїм партнерам

Речник наголосив, що жодного рішення щодо долі України за її спиною ухвалювати не будуть. У цьому напередодні запевнили партнери нашої держави, й Київ їм довіряє. Офіс Президента підтримує постійний зв'язок з адміністрацією Байдена, при чому на усіх рівнях. Крім цього, перед Радою НАТО – Росія відбулася й зустріч комісії НАТО – Україна.

Наша делегація мала змогу надати свої аргументи та застереження. У відповідь ми почули підтримку абсолютно усіх 30 членів Альянсу,

– зазначив речник Зеленського.

Є потреба у зустрічі "нормандської четвірки"

Никифоров наголосив, що Україна зацікавлена якнайшвидше та у мирний спосіб вирішити конфлікт на Донбасі. Київ готовий шукати необхідні рішення у всіх можливих форматах – як у нових, так і в реанімованих старих.

Напередодні Зеленський повідомив радникам лідерів "нормандської четвірки" , що Україна неухильно дотримується рішень саміту 2019 року й готова до організації нової зустрічі.

Потребу в новій зустрічі, за словами прессекретаря, бачать також Франція й Німеччина. Тож у Зеленського сподіваються, що Москва почне виконувати рішення паризького саміту й все ж доєднається до підготовки нового.

Речник Зеленського про переговори у Женеві: дивіться відео