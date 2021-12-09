Україну попередили, що вступ до НАТО навряд чи можливий у найближчі 10 років, – АР

9 грудня 2021 , 10:19
Читать новость на русском

Джерело:

АР

У Держдепі США заявили, що сумніваються, що Україна долучиться до НАТО протягом найближчих 10 років. Крім того, Вашингтон може тиснути на Київ через питання ймовірної автономії окупованих територій.

Про те, що Україна, найімовірніше, не стане членом Альянсу щонайменше до 2031 року, видання повідомляє з посиланням на слова представника Держдепу США.

Читайте також У НАТО готові надати Україні авіацію, якщо Путін вирішить піти на Київ, – ЗМІ

Питання членства України в НАТО

Високопоставлені представники Держдепу сказали Україні, що її членство в НАТО навряд чи буде схвалене у найближче десятиліття,
– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Володимир Путін дуже боїться можливої участі Києва в Альянсі. Очільник Кремля навіть вдається до погроз Заходу щодо цього.

Тиск щодо приналежності українських земель

Крім того, співрозмовник з Держдепу припустив, що США тиснуть на Україну, щоб вона офіційно передала певну автономію східним українським землям, які наразі перебувають під контролем проросійських бойовиків.

Можливе долучення України до НАТО: що відомо

До речі, про ультиматум Путіна до НАТО: дивіться відео

 

Автор: Наталія Пристанська