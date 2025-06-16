В Україну повернули ще 1245 тіл загиблих воїнів
- Україна повернула 1245 тіл загиблих воїнів, завершивши обмін згідно зі Стамбульськими домовленостями.
- Загалом в рамках домовленостей повернули 6057 тіл, які проходитимуть експертизи для ідентифікації.
- Репатріацію здійснено завдяки Координаційному штабу, ЗСУ, МВС України та іншими структурами, за підтримки МКЧХ.
Україна повернула додому ще понад 1000 тіл загиблих громадян, серед яких, за словами Росії, українські воїни. Так, 16 червня відбувся завершальний етап репатріаційних заходів, про які сторони домовилися у Стамбулі.
На українську територію повернули ще 1245 тіл. Про це пише 24 Канал з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
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На рідну землю повернулися полеглі захисники
Правоохоронці разом з експертними установами МВС проведуть необхідні експертизи та ідентифікацію репатрійованих тіл.
Міністр оборони України Рустем Умєров зазначив, що нинішній етап обміну тілами загиблих – завершальний.
За останній тиждень таких обмінів було кілька, востаннє героїв повертали в Україну в неділю, 15 червня. Усього в межах Стамбульських домовленостей до України повернули 6057 тіл наших громадян.
Усі вони проходять ідентифікацію. Бо за кожним – ім'я, життя, родина, яка чекає відповіді. Дякую усім, хто щодня робив цю важку, але необхідну справу,
– зазначив міністр оборони.
Репатріацію тіл воїнів вдалося провести завдяки Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими, Об'єднаному центру при СБУ, Збройним Силам України, МВС України, Офісу Уповноваженого з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України й іншим структурам Сектору безпеки та оборони України.
Особливу допомогу в обміні тілами надавав Міжнародний Комітет Червоного Хреста.
Росія повернула тіла загиблих українських воїнів / Фото Коордштабу з питань поводження з військовополоненими
Військовослужбовці ЗСУ перевезуть репатрійовані тіла до визначених державних спеціалізованих установ. Рустем Умєров заявив, що далі Україна продовжить боротьбу за повернення решти військовополонених, яких утримує Росія.