У середу, 11 червня, в Україну вдалося повернути тіла загиблих військових. Йдеться про більш як 1200 полеглих захисників.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

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Що відомо про репатріацію тіл 11 червня

За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 1212 полеглих захисників. Серед них є оборонці з Курщини; Харківщини; Луганщини; ⁠Донеччини; Запорізької області; ⁠Херсонщини.

Репатріація тіл відбулася / фото Коордштабу

Полеглих військових вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу, Об’єднаного центру при СБУ, ЗСУ, МВС, Офісу омбудсмена, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти, ДСНС, інших структур. У Коордштабі подякували за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста.

Окрема подяка особовому складу Збройних Сил України, який здійснює перевезення репатрійованих полеглих Героїв до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ,

– вказали у штабі.

Особи загиблих обіцяють встановити у найкоротші терміни. Займатимуться цим слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС.

Зверніть увагу, що у вівторок, 10 червня, відбувся перший етап повернення з російського полону наших важкопоранених і поранених воїнів. Наступний етап відбудеться вже незабаром.