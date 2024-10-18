В Україну повернули тіла 501 загиблого українського військового

В п'ятницю, 18 жовтня, стало відомо, що в Україну повернули тіла 501 полеглого оборонця. Згодом тіла загиблих передадуть родинам для гідного поховання.

Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Зазначається, що представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.

Читайте також Відомі імена 13 страчених воїнів під час здачі у полон на Покровському напрямку, – прокуратура

В Україну повернули тіла полеглих оборонців

Передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій.

18 жовтня вдалося репатріювати 382 тіла захисників, що загинули на Авдіївському напрямку, 56 полеглих воїнів з Бахмутського напрямку, 45 тіл оборонців з Мар’їнського напрямку, 6 тіл полеглих захисників на Вугледарському напрямку, 4 полеглих воїнів на Запорізькому напрямку, 7 тіл оборонців, що воювали на Луганському напрямку.

Також вдалося повернути 1 тіло з моргу на території Росії.

Полеглих Захисників повернули завдяки взаємодії співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими з Об'єднаним центром СБУ, МВС України, Офісом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріатом уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ЗС України (ЦУ ЦВС), ГУ ДСНС України, іншими представниками структур Сектору безпеки та оборони України,

– повідомили в Коордштабі.

Окрему подяку також висловили Міжнародному комітету Червоного Хреста.

Зазначається, що тепер Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Після ідентифікації тіла оборонців передадуть родинам для гідного поховання.

Востаннє Україна проводила обмін тілами загиблих військових з Росією 14 червня 2024. Тоді за результатами репатріаційних заходів в Україну повернули 254 полеглих захисників. Під час обміну вдалося репатріювати тіла 221 захисника, що воювали на Донецькому напрямку, 25 полеглих воїнів на Запорізькому напрямку, 4 полеглих оборонців з Луганського напрямку.