В Україну повернулися 270 захисників

Україна у п'ятницю, 23 жовтня, повернула додому 270 захисників. Більшість звільнених - воїни, які захищали Маріуполь.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

Що відомо про новий обмін полоненими?

Додому повернулися 270 людей. Серед звільнених – нацгвардійці, зокрема бійці "Азову", прикордонники, тероборонівці, військові ВМС, Сухопутних і Десантно-штурмових військ, Державної спеціальної служби транспорту, а також дев'ятеро цивільних.

Більшість із них перебувала в полоні з 2022 року. Чимало звільнених захищали Маріуполь.

Також додому повертаються військові, які воювали на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Київському, Миколаївському та Чернігівському напрямках.

Обмін полоненими: дивіться фото

Багатьох із них Росія незаконно засудила. Серед звільнених – п'ятеро людей, яких вважали загиблими внаслідок російського теракту в Оленівці в липні 2022 року.

Ми пам'ятаємо про кожного й кожну та продовжуємо шукати всіх. Дякую всім, хто працює заради обмінів. І, звісно, вдячний нашим воїнам, які на фронті поповнюють обмінний фонд для України, щоб ми могли повертати своїх,

– написав глава держави.

До слова, раніше ми писали також про те, що додому повернулися семеро цивільних. Йдеться, зокрема, про молоду жінку з дитиною.