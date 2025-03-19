В Україну прибули додаткові F-16, – Зеленський

Україна потребувала винищувачів США F-16 і минулого року нарешті почала їх отримувати. Стало відомо, що прибула ще партія.

Володимир Зеленський 19 березня 2025 року розповів, що в Україну прибули додаткові F-16. Про це пише 24 Канал із посиланням на телемарафон.

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Росіяни брешуть про збиття

Володимир Зеленський також прокоментував російські заяви про збиття винищувачів США. Він наголосив, що насправді росіяни нічого не збивали.

А хороша новина – кілька літаків F-16 прилетіли в Україну,

– пояснив він.

Винищувачі США на озброєнні України вже почали брати участь у збиття ворожих цілей, які Росія запускає по нашій державі. Зокрема, раніше стало відомо, що український пілот на F-16 під час масованої атаки знищив 6 російських крилатих ракет. Це є першою такою подією в історії. Американські військові експерти високо оцінили майстерність пілота.