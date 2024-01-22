В Україну прибув прем'єр Польщі Дональд Туск
Вранці 22 січня до України прибув прем'єр Польщі. Це перший візит Дональда Туска до Києва після призначення на посаду у грудні 2023 року
Про це повідомили в канцелярії прем'єра. Також показали відповідне фото. Що відомо про візит Дональда Туска, інформує 24 Канал.
Важливо Туск заявив, що не дозволить нікому у своєму уряді будувати позицію на антиукраїнських настроях
Що відомо про візит прем'єра Польщі
Про прибуття польського прем'єра канцелярія повідомила о 9 годині ранку 22 січня. Також коротко розповіли про деталі візиту.
Прем'єр-міністр Дональд Туск починає свій візит до Києва, де зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським і прем'єр-міністром Денисом Шмигалем,
– зазначили в соцмережі Х, раніше відомій як твітер.
Що цьому передувало
- Наприкінці грудня прем'єр Польщі анонсував свій візит до Києва.
- Дональд Туск розповів, що говоритиме, зокрема, і про блокування кордону.
- Також наголосив з огляду на те, в якій ситуації перебуває вся Україна, буде неправильно їхати до Києва та присвячувати весь візит лише польським транспортним питанням.
- До речі, що 14 грудня Володимир Зеленський вперше провів телефонну розмову з Дональдом Туском, який два дні до цього присягнув на посаді прем'єра.
- Зауважимо, що у своїй промові 12 грудня Туск заявив, що не може більше слухати політиків, які говорять про втому від війни в Україні.