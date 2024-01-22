В Україну прибув прем'єр Польщі Дональд Туск

22 січня 2024, 09:34
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Вранці 22 січня до України прибув прем'єр Польщі. Це перший візит Дональда Туска до Києва після призначення на посаду у грудні 2023 року

Про це повідомили в канцелярії прем'єра. Також показали відповідне фото. Що відомо про візит Дональда Туска, інформує 24 Канал.

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Що відомо про візит прем'єра Польщі

Про прибуття польського прем'єра канцелярія повідомила о 9 годині ранку 22 січня. Також коротко розповіли про деталі візиту.

Прем'єр-міністр Дональд Туск починає свій візит до Києва, де зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським і прем'єр-міністром Денисом Шмигалем,
– зазначили в соцмережі Х, раніше відомій як твітер.

Візит Дональда Туска в Україну / Фото канцелярії прем'єра

Що цьому передувало

  • Наприкінці грудня прем'єр Польщі анонсував свій візит до Києва.
  • Дональд Туск розповів, що говоритиме, зокрема, і про блокування кордону.
  • Також наголосив з огляду на те, в якій ситуації перебуває вся Україна, буде неправильно їхати до Києва та присвячувати весь візит лише польським транспортним питанням.
  • До речі, що 14 грудня Володимир Зеленський вперше провів телефонну розмову з Дональдом Туском, який два дні до цього присягнув на посаді прем'єра.
  • Зауважимо, що у своїй промові 12 грудня Туск заявив, що не може більше слухати політиків, які говорять про втому від війни в Україні.

Автор: Юлія Муріна