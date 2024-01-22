В Україну прибув прем'єр Польщі Дональд Туск

Вранці 22 січня до України прибув прем'єр Польщі. Це перший візит Дональда Туска до Києва після призначення на посаду у грудні 2023 року

Про це повідомили в канцелярії прем'єра. Також показали відповідне фото. Що відомо про візит Дональда Туска, інформує 24 Канал.

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Що відомо про візит прем'єра Польщі

Про прибуття польського прем'єра канцелярія повідомила о 9 годині ранку 22 січня. Також коротко розповіли про деталі візиту.

Прем'єр-міністр Дональд Туск починає свій візит до Києва, де зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським і прем'єр-міністром Денисом Шмигалем,

– зазначили в соцмережі Х, раніше відомій як твітер.

Візит Дональда Туска в Україну / Фото канцелярії прем'єра

Що цьому передувало