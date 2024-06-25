В Україну повернули 90 військовополонених

Україна 25 червня змогла повернути додому наших військовополонених захисників. Цього разу вдалося повернути 90 військових, які перебували у полоні в окупантів.

Володимир Зеленський: Сьогодні ще 90 наших людей повернулися додому з російського полону. Воїни Нацгвардії, ВМС, армії, тероборонці, прикордонники. Ті, хто захищали Маріуполь. Ті, хто захищали ЧАЕС. Ті, хто були на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.