Україну відвідає прем'єр-міністр Польщі

29 січня 2022 , 13:04
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Джерело:

речник уряду Польщі у твітері

У вівторок, 1 лютого, до України з візитом прибуде прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. У Києві він має провести зустрічі з українською владою.

Зокрема, заплановані зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та очільником уряду Денисом Шмигалем. У Польщі вкотре наголошують на підтримці нашої держави.

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Прем'єр Матеуш Моравецький зустрінеться у вівторок в Києві з президентом і прем'єр-міністром України. Ми зробимо усе можливе, щоб зберегти мир в Європі,
– заявив речник польського уряду Пьотр Мюллер.

Він запевнив, що Польща підтримує Україну в діях, мета яких – запобігти агресії Росії.

Як Польща підтримує Україну

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Автор: Оксана Княжик