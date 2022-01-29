Україну відвідає прем'єр-міністр Польщі

У вівторок, 1 лютого, до України з візитом прибуде прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. У Києві він має провести зустрічі з українською владою.

Зокрема, заплановані зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та очільником уряду Денисом Шмигалем. У Польщі вкотре наголошують на підтримці нашої держави.

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Прем'єр Матеуш Моравецький зустрінеться у вівторок в Києві з президентом і прем'єр-міністром України. Ми зробимо усе можливе, щоб зберегти мир в Європі,

– заявив речник польського уряду Пьотр Мюллер.

Він запевнив, що Польща підтримує Україну в діях, мета яких – запобігти агресії Росії.

Як Польща підтримує Україну

Сейм Польщі схвалив резолюцію із закликом до держав НАТО та Євросоюзу підтримати Україну. За документ проголосували 456 депутатів й лише один був проти.

У країні-сусідці також ведуть переговори про передачу Україні зброї, яка б допомогла протистояти російській агресії. Відповідні консультації ведуться на рівні міністерства оборони країни.

Польща приєдналася до країн, які не планують наразі вивозити своїх дипломатів з території України. Відповідну заяву зробили на тлі евакуація дипломатів інших країн з країни.

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