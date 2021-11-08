В Україну йде похолодання до -6 градусів: коли вдарять морози
Джерело:Укргідрометцентр
Найближчими днями в Україні варто очікувати суттєвого зниження температури. У деяких регіонах прогнозують нічні морози до -6 градусів.
Погода в Україні 9 листопада
У більшості областей 9 листопада синоптики прогнозують прохолодну, але сонячну погоду. Однак на Півдні та Сході де-не-де можуть падати невеликі дощі.
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Водночас саме у Криму стовпчики термометрів піднімуться найвище – до +13 градусів. Найхолодніше буде у північних регіонах, там максимум очікують +4 градуси.
Уночі метеорологи передбачають 0 градусів у Києві, на Волині, Рівненщині та Житомирщині.
Погода в Україні 9 листопада / Дані Укргідрометцентру
Погода в Україні 10 листопада
У середу, 10 листопада, по всій території України світитиме сонце, але температури повітря суттєво знизиться. Відтак, до +11 градусів прогнозують тільки на Закарпатті.
У решті областей стовпчики термометрів піднімуться до +8 градусів. Уночі вдарять морози: на Буковині, Рівненщині, Житомирщині, Сумщині та Чернігівщині до -6 градусів.
Погода в Україні 10 листопада / Дані Укргідрометцентру
Погода у листопаді: що відомо
- Середня температура у листопаді 2021 року буде +1…+7 градусів. Щодо опадів – 31 – 61 міліметрів, у гірських районах місячна кількість буде вищою – 64 – 96 міліметрів.
- Листопад – перехідний місяць від осені до зими – пора передзим'я. У цей час відбувається перехід середньої добової температури через +5 градусів – у бік зниження.