В Україну йде потепління до +20 градусів: коли й де його чекати

Наприкінці тижня в Україні суттєво підніметься температура повітря. У п'ятницю, 22 жовтня, прогнозують до +20 градусів.

Водночас синоптики зазначають, що у більшості західних регіонів падатиме дощ. Там стовпчики на термометрах показуватимуть +12...+17 градусів.

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Потепління в Україні

У решті областей України, окрім Півдня, темпетарура повітря коливатиметься від +15 до +17 градусів. Варто також очікувати на суху та сонячну погоду.

Найбільше тепло прийде у південні регіони:

Миколаївщина – +16...+18 градусів;

Херсонщина – +17...+19 градусів;

Кримський півострів – +17...+19 градусів;

Одещина – +18...+20 градусів.

Потепління розпочнеться з 20 жовтня, наступного дня, 21 жовтня, температура підніметься до +19 градусів

В Україну йде потепління до +20 градусів / Дані Укргідрометцентру

Погода у жовтні: що відомо