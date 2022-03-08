З України за 12 днів війни виїхали понад 2 мільйони людей, – ООН

Російська агресія проти України змусила мільйони людей шукати нові домівки. Тільки за 12 днів війни нашу державу покинули понад 2 мільйони людей.

Найбільше біженців з України прибуло до Польщі

Управління Верховного комісара ООН з прав людини повідомило, що станом на 8 березня війна змусила покинути Україну 2 011 310 людей.

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Найбільше біженців з України прибуло до Польщі – 1 мільйон 204 тисяч осіб.

Скільки біженців прийняли інші сусідні держави:

Угорщина – 191 350;

Словаччина – 140 750;

Молдова – 82 760;

Румунія – 82 060;

інші європейські країни – 210 240.

Попри те, що Україна має величезний кордон з Росією та Білоруссю – туди поїхала лише малесенька частина українців. До Росії з України прибуло 99 тисяч українців, а до Білорусі – 450 людей.

"Оскільки ситуація продовжує розвиватися, Україну можуть залишити близько 4 мільйони людей", – зазначає організація.

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