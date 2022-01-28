В Україну за тиждень приїдуть глави МЗС Німеччини та Франції – Бербок

За тиждень до України навідаються очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок з французьким колегою Жаном-Івом Ле Дріаном. Політики планують відправитись на Донбас.

Таким чином очільники зовнішніх відомств двох країн хочуть підтримати місію ОБСЄ. Про це заявила Анналена Бербок у Бундестазі.

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Ми, мій французький колега Ле Дріан і я, знову відвідаємо Україну та контактну лінію за тиждень, щоб підтримати інтенсивні зусилля ОБСЄ там,

– сказала вона.

За словами Бербок, їй повідомляли про те, що на Донбасі страждають люди. Мовляв, про них забули, хоча повинні говорити про безпеку та мир у цьому регіоні.

Також під час спільного візиту Бербок та Ле Дріана в Україну вони мають зустрітися із очільником МЗС Дмитром Кулебою. Дипломати повинні детально обговорити перспективи зустрічі міністрів закордонних справ нормандського формату.

Позиція Німеччини та Франції

Глава МЗС Німеччини під час візиту до Києва 17 січня заявляла, що країна робить все для перезапуску нормандського формату. Також Бербок запевняла, що країна підтримує суверенітет України.

Анналена Бербок висловлювалася й щодо постачання зброї Україні. Адже Німеччина відмовляється від цього. Вона заявляла, що суперечки на цьому тлі не повинні внести розкол між країнами Заходу.

Під час промови на засіданні Європарламенту і на тлі агресії з боку Росії президент Франції Еммануель Макрон закликав до стратегічного переозброєння безпеки Європи. Він також наголошував на відкритому діалозі з Росією.

Також президент України Володимир Зеленський поговорив із французьким колегою телефоном. Президенти домовились працювати над відновленням нормандського формату.

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