В Укренерго повідомили, чи прогнозуються відключення світла на 17 грудня
В Україні вперше за останні дні не вимикатимуть світло для споживачів впродовж дня. 17 грудня не буде діяти жодних обмежень.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго. До цього через масований удар по енергетиці, який стався 13 грудня, для українців застосовували обмеження.
До теми Зміни у чергах та нові інтервали: як діятимуть графіки 16 грудня
Що буде зі світлом в Україні 17 грудня
В Укренерго повідомили, що 17 грудня застосування заходів обмеження споживання не прогнозується.
У разі зміни ситуації – про це буде повідомлено додатково,
– зазначили у компанії.
Там також закликали громадян споживати електроенергію ощадливо. Зокрема, не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно у період з 8:00 до 22:00.
До слова, член Наглядової ради Укренерго Юрій Бойко заявив, що метою масованої атаки по енергетиці з боку росіян було ураження мережевої інфраструктури нашої держави. Цим окупанти хотіли досягнути перешкоджання імпорту електроенергії в Україну з сусідніх держав.
Укренерго також розробило уніфіковані графіки для всіх областей України, які почали діяти з 16 грудня. У компанії пояснили, що це нововведення забезпечить рівномірний розподіл обмежень та справедливість між регіонами.