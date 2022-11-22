Це не кінець світу: в Укренерго розповіли, чи буде блекаут в Україні й від чого він залежить

Росія серйозно пошкодила енергосистему України, через що у разі нових атак існує загроза блекауту. В Україні готуються до такого сценарію та заявили, в яких випадках може статися блекаут.

Ймовірність блекауту в Україні під час брифінгу прокоментував голова правління Укренерго Володимир Кудрицький. Він зазначив, що ймовірність блекауту в Україні залежить від дуже багатьох факторів.

Дізнайтесь більше Що таке блекаут і наскільки він загрожує всій Україні

Спрогнозувати, коли може статися блекаут – неможливо

Володимир Кудрицький заявив, що в першу чергу блекаут залежить від характеру і масштабу ушкоджень, які завдають енергосистемі під час конкретної ракетної атаки.

Крім того, має значення робота ППО, яка, за його словами, "останній раз спрацювала на відмінно". Також Кудрицький підкреслив, що блекаут залежить від того, куди та в які конкретно об'єкти поцілили ракети, який ступінь пошкоджень.

Можна потрапити в підстанцію чи електростанцію і повністю забрати в неї можливість працювати. А можна завдати часткові пошкодження,

– сказав він.

Голова Укренерго заявив, що блекаут залежить від комбінації прильотів та стану, в якому була енергосистема в конкретний момент попадання.

"Наприклад, який був рівень споживання в енергосистемі в цей момент. Саме тому ми не публікуємо погодинний графік споживання, щоб не орієнтувати ворога, що відбувається у нас у системі", – додав Кудрицький.

Неможливо спрогнозувати, коли може статися блекаут, чи яка його ймовірність. Усе буде залежати від того, чи будуть масовані ракетні атаки продовжуватися. Якщо так, то наскільки вони будуть успішними, наскільки ворогу вдасться потрапити в болючі точки нашої енергосистеми,

– сказав голова Укренерго.

Блекаут – не кінець світу

Він зазначив, що блекаут – "це не кінець світу". За його словами, це повне або суттєве погашення енергосистеми, після якого починається відновлення її роботи.

Кудрицький розповів, що Укренерго та інші енергетичні компанії провели підготовчі заходи, щоб у випадку блекауту швидко відновлювати енергосистему.

Глава Укренерго підкреслив, що далеко не факт, що Україну чекає блекаут, адже українська енергосистема багато разів продемонструвала свою стійкість під час масованих атак Росії.

У ВООЗ спрогнозували, скільки українців залишать свій дім

У ВООЗ прогнозують, що від 2 до 3 мільйонів жителів України залишать свої домівки через холоди. У ВООЗ очікують, що чимало українців покинуть свої домівки у пошуках тепла та безпеки.

В Офісі Президента наразі заявляють, що у випадку блекауту нікуди виїжджати не треба. Заступник глави ОП Кирило Тимошенко висловив сподівання, що в Україні не буде блекауту по всій країні.

У ДТЕК заявили, що блекаут в Україні теоретично можливий, але він може статися унаслідок значної руйнації генераторів та підстанцій, які дозволяють передавати електроенергію з одного кінця країни в інший.

Глава уряду Денис Шмигаль повідомляв, що після атак Росії майже половина енергосистеми України виведена з ладу.

Вас це може зацікавити – чи реальний блекаут в Україні: дивіться відео