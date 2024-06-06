Укренерго заявило про скасування тендеру на нові кондиціонери

6 червня 2024, 12:38
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Джерело:

Укренерго

Укренерго зробило заяву щодо тендеру на закупівлю нових кондиціонерів. Там заявили, що він буде скасований.

Про це у компанії повідомили зранку 6 червня. Там пояснили деталі цього рішення.

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Укренерго скасувало тендер на закупівлю кондиціонерів

Національна енергетична компанія Укренерго оголосила, що у четвер, 6 червня, тендер про закупівлю кондиціонерів для компанії скасують. 

Процедуру скасування згідно з законодавством вже розпочав наш закупівельний підрозділ. З моменту, коли компанія закликала всіх не вмикати кондиціонери, спліт-системи в наших будівлях та офісах не працюють,
– йдеться у повідомленні пресслужби компанії.

В Укренерго заявили, що тендер почали готувати на початку поточного року, коли енергетична система повністю покривала потреби споживачів.

"Мета цієї закупівлі була – забезпечити безперебійне охолодження технічних приміщень: акумуляторної кімнати та ліфтового машинного залу. Про це вказано в тендерній документації на Prozorro", – уточнюють в Укренерго.

Там додають, купують все у суворій відповідності до закону та правил прозорості, тому підготовка процедур займає певний час. Також вони зазначили, що оголошення цього тендеру, на жаль, збіглося з вимушеними обмеженнями енергопостачання внаслідок російських обстрілів.

Тому задля уникнення маніпуляцій у суспільстві, як повідомили в Укренерго, тендер буде скасований. 

У компанії додали, що ремонтуватимуть наявні кондиціонери для забезпечення роботи технічної інфраструктури Укренерго. Тендерну процедуру відновлять після скасування усіх відключень.


Укренерго скасовує тендер на закупівлю кондиціонерів / Фото Укренерго

Що відомо про оголошений напередодні тендер: основне

  • Напередодні стало відомо, що Укренерго 3 червня оголосило тендер на закупівлю кондиціонерів. Очікувана вартість закупівлі складала майже 630 тисяч гривень.
  • Відповідно до тендеру, компанія оголосила про свій намір придбати 4 комплекти систем кондиціонування повітря, вартість яких також покриває витрати на встановлення.

На сайті ProZorro було наведено такий список кондиціонерів, які планувало придбати Укренерго:

  • Кондиціонер спліт-система інверторний 80 метрів квадратних 8/9кВт 2,1/2,3кВт в комплекті з мережевим адаптером SC-BIKN2-E та дротовим пультом керування RC-EX3A;
  • Кондиціонер спліт-система інверторний 80 метрів квадратних 8/9кВт 2,1/2,3кВт в комплекті з мережевим адаптером SC-BIKN2-E;
  • 2 спліт-системи канальні середньонапірні інверторні 125 метрів квадратних 12,5/14кВт 4,4/3,7кВт.
Автор: Ірина Марціяш