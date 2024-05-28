В Укренерго відповіли, чи будуть відключати світло 29 травня

Увечері 28 травня з'явилася офіційна інформація щодо того, чи чекати на відключення світла наступного дня. Поки що новини втішні, але ситуація може змінитися.

Що відомо

Згідно з повідомленням Укренерго, 29 травня відключення не прогнозують. Але у відомстві зауважили: якщо ситуація в енергосистемі зміниться і треба буде ввести обмеження, про це повідомлять додатково.

Якщо вдасться пройти добу без відключень, то це буде другий день поспіль, коли українці зі світлом.