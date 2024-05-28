В Укренерго відповіли, чи будуть відключати світло 29 травня
28 травня 2024, 20:48Читать новость на русском
Джерело:Укренерго
Увечері 28 травня з'явилася офіційна інформація щодо того, чи чекати на відключення світла наступного дня. Поки що новини втішні, але ситуація може змінитися.
Що відомо
Згідно з повідомленням Укренерго, 29 травня відключення не прогнозують. Але у відомстві зауважили: якщо ситуація в енергосистемі зміниться і треба буде ввести обмеження, про це повідомлять додатково.
Якщо вдасться пройти добу без відключень, то це буде другий день поспіль, коли українці зі світлом.