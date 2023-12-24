Від початку були недовговічні: у якому стані російські укріплення в Криму

Шторм у Чорному морі порозмивав чимало укріплень ворога у тимчасово окупованому Криму. Та надбудова, яку росіяни облаштовували на узбережжі, була недовговічною ще на момент створення.

Про це 24 Каналу розповіла начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк, зауваживши, що негода та зливи дуже суттєво підірвали обороноздатність ворожих конструкцій. Зазначимо, що раніше речник української добровольчої армії Південь Сергій Братчук розповідав, що окупанти намагалися відновлювати свою оборону після шторму.

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"Вони фактично залишили там "зуби дракона". На випадок, якщо все ж таки піде техніка з-під води. Як вони очікують, напевно. Усе решта для них уже не має такого фортифікаційного значення", – сказала Гуменюк.

Росіяни намагаються ховатися

Окупанти намагаються "врятуватися" маневруванням. Тобто вони розгортають додаткові майданчики, де може базуватися скупчення техніки. Його росіяни намагаються розосередити максимально невеликими групами. Або ж загарбники можуть базувати особовий склад, замінюючи місця дислокації на житлові квартали.

Там, де намагаються за класичною своєю звичною схемою заховатися за мирними мешканцями, аби не бути ураженими,

– наголосила начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України.

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