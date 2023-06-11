Скільки укриттів неможливо використовувати під час обстрілів: у Києві завершили перевірку

На початку червня через закрите бомбосховище у Києві під час чергового ракетного обстрілу країни-терористки загинули троє людей. Тож комісія провела нову позапланову перевірку захисних споруд, яка завершилася 11 червня.

Перевірці підлягали 4 655 укриттів та сховищ. Її провели міські та районні служби спільно з представниками поліції та Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

До теми Результат – незадовільний: що показала перевірка укриттів у Києві та як повідомити про проблему

Результати перевірки укриттів та сховищ

Про результати перевірки укриттів, які українці використовують під час російських обстрілів розповів заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Перевірка тривала 10 днів, і згідно з результатами, з 4 655 об'єктів:

3 041 укриття, що становить 65% від загальної кількості, виявилося придатним,

973 укриття, тобто 21%, можуть бути укриттями за умови належного облаштування,

641 об'єкт, що становить 14% укриттів, не відповідає технічним умовам приміщень, де можуть бути укриття.

Петро Пантелеєв також зазначив, що з 65% придатних до використання укриттів 15% не мають жодного зауваження. Вони обладнані всім необхідним – від примусової вентиляції і санвузлів до засобів пожежогасіння і надання першої медичної допомоги.

Окрім того, за словами заступника голови КМДА, в ході інспекцій фіксували й оперативність відкриття укриттів. За цим показником:

вільний доступ забезпечений до 2048 приміщень (67%),

доступ забезпечується протягом 5 хвилин у 993 приміщеннях (32,7%),

виявлені зачиненими – 28 (0,3%).

Щодо непридатних укриттів, або укриттів, які потребують облаштування, то виявилося, що в розрізі сфер управління:

851 об’єкт (53%) – належить до сфери управління районних у Києві державних адміністрацій,

575 об’єктів (35%) – до приватної форми власності,

170 об’єктів (11%) – до державної сфери управління,

18 об’єктів (1%) – до сфери управління КМДА.

Результати перевірки укриттів / Інфографіки КМДА

На що вплинуть результати перевірки

За словами Петра Пантелеєва, результати, отримані в ході перевірки "є підставою для роботи і покращення стану укриттів". Для цього у Києві запустять два проєкти для покращення цивільного захисту у столиці.

Зокрема, близько 3 тисяч укриттів планують облаштувати автоматизованою системою відкриття. Це дозволить зробити доступ до них під час повітряної тривоги гарантованим.

А також плануємо придбати як додаткові близько двох сотень модульних залізобетонних укриттів швидкого розгортання,

– зазначив Петро Пантелеєв.

Також заступник голови КМДА застеріг від маніпуляцій інформацією. Він підкреслив, що сьогодні 65% укриттів люди можуть використовувати під час повітряної тривоги, а "викривлені факти з цього приводу лише дезорієнтують людей".

"Така важлива під час воєнного стану інформація для населення повинна доноситись об’єктивно, а не бути інструментом політичного впливу. Бо деякі урядовці маніпулюють цифрами, заявляючи про нібито лише 15% придатних укриттів", – підкреслив Петро Пантелеєв.

Що відомо про трагедію в Деснянському районі Києва