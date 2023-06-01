Укриття мають бути доступні, це ніколи не повинно повторитися: Зеленський звернувся до українців

Президент Володимир Зеленський записав нове звернення до українців. Він наголосив на забезпеченні наявності та доступності укриттів цілодобово.

Український лідер зазначив, що укриття – це обовʼязок місцевої влади. Також Зеленський висловив співчуття рідним і близьким тих, чиї життя забрала Росія.

Зверніть увагу Візит Зеленського у Молдову: зустрівся з Сунаком і підписав декларацію з президентом Румунії

Зеленський заговорив про укриття

За словами президента, влада робить максимум, щоб захистити людей. Не було такої міжнародної зустрічі та міжнародних переговорів, на яких не порушувалося б питання ППО для України.

Але захист людей – це захист на всіх рівнях. Укриття мають бути доступними. Ніколи більше не має повторитися ситуація, як цієї ночі в Києві, коли люди прийшли в укриття, а укриття – зачинене,

– сказав український лідер.

Зеленський зазначив, що це обов’язок представників місцевої влади – забезпечити наявність і доступність укриттів цілодобово.

"Боляче бачити недбале ставлення до цього обов’язку. Боляче бачити втрати. І якщо обов’язок на місцях не виконується, це прямий обов’язок правоохоронців – притягати до відповідальності", – наголосив президент.

День захисту дітей

Також Зеленський згадав про свято – День захисту дітей. Він наголосив на тому, що у цей день Росія забрала життя української дитини. До того ж окупанти обстрілювали наші міста – від Харкова до Херсона, від Києва до Донбасу.

Але й цей день ми використали по максимуму, щоб наблизити поразку терористів. І цей день став часом, коли ми наближаємо відповідальність Росії – кожного вбивці, кожного терориста,

– підкреслив президент.

Президент відвідав Молдову

Зеленський розповів, що українська делегація 1 червня перебуває у Молдові на саміті Європейської політичної спільноти. За його словами, були дуже важливі переговори.

"Готуємо нові оборонні рішення для України – це стосується й ППО, і авіації, і нашого просування на землі. Готуємо реальний політичний зміст для саміту НАТО у Вільнюсі. Готуємо пакет гарантій безпеки для нашої держави на шляху в Альянс. Робимо все, щоб наблизити політичне рішення Євросоюзу щодо членства для України. Готуємо саміт миру на основі української формули миру", – додав наш лідер.

Звернення Зеленського 1 червня: дивіться відео