Проблеми з роботою UKR․NET: домен заблокував суд США, роботу сайту відновили
Джерело:Андрій Хветкевич
У роботі UKR.NET 7 березня виникли проблеми. Зрештою вдалося з'ясувати, що все це сталося через рішення американського суду.
Так, судова інстанція США заблокувала домен UKR.NET, через що і виникли збої у роботі сайту. Наразі все працює справно, а роботу сайту вдалося відновити.
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Збій роботи стався через рішення суду США
Співзасновник і СЕО компанії NIC.UA Андрій Хветкевич на своїй фейсбук-сторінці пояснив, що наразі реєстратору вдалося знайти легальну причину для розблокування домену.
Домен почав працювати. До цієї проблеми також вже була залучена участь представників ICANN (Інтернет-корпорація з присвоєння імен та номерів – 24 Канал),
– зазначив Хветкевич.
Він також наголосив, що наразі юридична команда NIC.UA з'ясовує причини рішення суду та запевнив, що обов'язково повідомить, коли буде більше інформації стосовно інциденту. Однак Хветкевич припустив, що це могла бути атака на ресурс, використовуючи рішення суду.
В UKR.NET виникали проблеми з роботою
- Відвідувачі сайту UKR.NET 7 березня не могли скористатися ресурсом та зайти на сторінку. Зокрема, була недоступна стрічка новин, а також електронна пошта.
- У компанії повідомили, що о 01:35 компанія-реєстратор раптово заблокувала домен ukr.net. Розв'язати проблему через службу підтримки реєстратора не вдалося.
- Оскільки реєстратор розташований безпосередньо у Сполучених Штатах, компанія навіть зверталася до надзвичайного і повноважного посла України в США Оксани Маркарової через блокування домену. Фахівці робили все можливе, щоб повноцінно відновити роботу сайту та електронної пошти.
- Двома днями раніше масштабний збій стався у фейсбуці та інстаграмі. Тоді користувачі не могли зайти на сторінки соціальних мереж чи у додатки, відправити повідомлення, переглянути стрічку тощо.
- Згодом у компанії Meta повідомили, що ознайомлені з проблемами, які виникли у користувачів. Там запевнили, що вже розв'язують проблему.
- Через близько годину фейсбук запрацював. Водночас інстаграм працював ще певний час зі збоями. У компанії Meta пояснили збої у роботі соціальних мереж технічними несправностями, які вдалося зрештою нівелювати.