"Тайра" показала перший серійний боєприпас українського виробництва

Парамедикиня та волонтерка Юлія Паєвська (Тайра) повідомила про випуск першого вітчизняного боєприпасу. Зброю виготовив Укроборонпром.

Українська військова промисловість продовжує нарощувати потужності, аби більш ефективно ліквідовувати ворогів. Нещодавно у Державному концерні "Укроборонпром" повідомили про початок виробництва нових снарядів.

Читайте також Скільки зброї залишилось у НАТО для підтримки України: що пишуть західні медіа та чи це правда

152 міліметри "української люті"

Працівники Укроборонпрому вирішили налагодити виробництво 152-міліметрових снарядів на території нашої держави. Як зазначили у концерні, таких "привітів для окупантів буде багато".

Перше фото українського боєприпасу уже опублікувала парамедикиня "Тайра".

Перший боєприпас українського виробництва / Фото "Тайра"

Скоро з'явиться перший український безпілотник

В Укроборонпромі розробляють новий український ударний безпілотник. Менеджер проєктів Державного концерну Укроборонпром Мартін Брест сподівається, що до Нового року безпілотник покажуть, але це не 100%.

Принаймні, його презентують військовим на випробуваннях. Зокрема, вони вже отримали набагато більше технічної інформації, ніж можна оприлюднити.

У концерні анонсували, що дальність безпілотника – 1000 кілометрів, вага бойової частини – 75 кілограмів. Пізніше менеджер Укроборонпрому Олег Болдирєв привідкрив завісу, що перші випробування безпілотника пройшли успішно. Крім того, він зауважив, що цей дрон – не єдина розробка. Однак єдина, про яку вже стало відомо у публічному просторі.

Яку зброю західні партнери передають Україні

Нещодавно стало відомо, що Велика Британія передала Україні не лише старі ракети Brimstone 1, але й осучаснені її версії – Brimstone 2. Таке озброєння є надзвичайно високотехнологічним, оскільки має інноваційну систему лазерного самонаведення та дальність ураження від 40 до 60 кілометрів.

Також Німеччина надала Збройним Силам 10 танкових тягачів Oshkosh та 53 автомобілів, якими користувалися Прикордонні служби держави. Планується, що Берлін найближчим часом відправить у Київ 14 гусеничних машин з дистанційним керуванням для підтримки забезпечення. Однак коли саме – невідомо.

До речі – нова зброя для української армії від компанії Boеing: дивіться відео