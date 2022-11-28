"Тайра" показала перший серійний боєприпас українського виробництва
Джерело:Юлія Паєвська
Парамедикиня та волонтерка Юлія Паєвська (Тайра) повідомила про випуск першого вітчизняного боєприпасу. Зброю виготовив Укроборонпром.
Українська військова промисловість продовжує нарощувати потужності, аби більш ефективно ліквідовувати ворогів. Нещодавно у Державному концерні "Укроборонпром" повідомили про початок виробництва нових снарядів.
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152 міліметри "української люті"
Працівники Укроборонпрому вирішили налагодити виробництво 152-міліметрових снарядів на території нашої держави. Як зазначили у концерні, таких "привітів для окупантів буде багато".
Перше фото українського боєприпасу уже опублікувала парамедикиня "Тайра".
Скоро з'явиться перший український безпілотник
В Укроборонпромі розробляють новий український ударний безпілотник. Менеджер проєктів Державного концерну Укроборонпром Мартін Брест сподівається, що до Нового року безпілотник покажуть, але це не 100%.
Принаймні, його презентують військовим на випробуваннях. Зокрема, вони вже отримали набагато більше технічної інформації, ніж можна оприлюднити.
У концерні анонсували, що дальність безпілотника – 1000 кілометрів, вага бойової частини – 75 кілограмів. Пізніше менеджер Укроборонпрому Олег Болдирєв привідкрив завісу, що перші випробування безпілотника пройшли успішно. Крім того, він зауважив, що цей дрон – не єдина розробка. Однак єдина, про яку вже стало відомо у публічному просторі.
Яку зброю західні партнери передають Україні
- Нещодавно стало відомо, що Велика Британія передала Україні не лише старі ракети Brimstone 1, але й осучаснені її версії – Brimstone 2. Таке озброєння є надзвичайно високотехнологічним, оскільки має інноваційну систему лазерного самонаведення та дальність ураження від 40 до 60 кілометрів.
- Також Німеччина надала Збройним Силам 10 танкових тягачів Oshkosh та 53 автомобілів, якими користувалися Прикордонні служби держави. Планується, що Берлін найближчим часом відправить у Київ 14 гусеничних машин з дистанційним керуванням для підтримки забезпечення. Однак коли саме – невідомо.
До речі – нова зброя для української армії від компанії Boеing: дивіться відео