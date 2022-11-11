"Херсон – це Україна": Укрпошта анонсувала вихід нових марок і листівок
Джерело:Ігор Смілянський
Українські військові 11 листопада офіційно звільнили від російських окупантів місто Херсон. У цей день Укрпошта анонсувала вихід нових марок, які будуть присвячені звільненню Херсона.
Про нові марки повідомив глава Укрпошти Ігор смілянський. За його словами, це перша поштова марка, яка присвячена місту-герою.
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На листівці та марках буде херсонський кавун
Цілком очікувано на новій поштовій марці з'явиться символ Херсонщини – кавун.
Цього року ми не змогли насолодитися херсонськими кавунами. А от поштова філателія не може залишити вас цьогоріч без одного із символів Херсонщини, тому саме скибки кавуна з додатковими художніми сюжетами можна буде побачити на новій поштовій марці,
– повідомив Смілянський.
Повідомляється, що до марки також випустять конверт, де український солдат вкладає скибочку кавуна з Херсоном назад в Україну та листівка "Херсон – це Україна".
Смілянський підкреслив, що 11 листопада стартує передзамовлення, а саму марку запустять безпосередньо в Херсоні вже у грудні. Забронювати замовлення можна за цим посиланням.
ЗСУ зайшли в Херсон
- Українські військові вибивають окупантів з правого берега Херсонської області. Російське міноборони 11 листопада відзвітувало, що окупанти повністю перекинули свої війська на лівий берег Дніпра. Маневри нібито завершили до 5 години ранку.
- Окупанти пішки тікали з правого берега Херсонщини, за що "другу армію світу" присоромили в Офісі Президента. Під час відступу росіяни підірвали Антонівський міст.
- Українські військові вже в центрі Херсона: їх вийшли зустрічати сотні людей.
- У ГУР МО України повідомили, що Херсон офіційно повертається під контроль України. Повідомляється, що в місто заходять ЗСУ. Окупантів попередили, що кожен буде знищений, якщо чинитиме опір.
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