В Укрзалізниці розповіли, що планують зробити з "золотим" вагоном із маєтку Медведчука

На території маєтку кума Путіна Віктора Медведчука журналісти справжній залізничний перон, а на пероні – "золотий" вагон-ресторан. Укрзалізниця хоче цей вагон націоналізувати.

Як розповіли у компанії, вони планують залучити цей вагон для перевезення дітей та післяопераційних хворих. Наразі ж він потребує технічного огляду: його компанія готова провести в стислі терміни.

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Укрзалізниця має багато питань до інтер'єру

Залізничники іронічно зауважили, що цього вагону допускатимуть виключно пасажирів із перевіреною стійкою психікою. Ба більше, з провідниками після рейсу працюватимуть психологи.

Наразі усі салон-вагони Укрзалізниці залучили для евакуації населення, зокрема маломобільних та дітей. Тому ще один вагон не буде зайвим,

– додали у компанії.

Коротко про "золотий" вагон-ресторан з маєтку Медведчука

У вагоні є основна зала десь на 40 людей, а також кілька окремих кімнат: кухня, vip-купе і туалет.

На вході стоїть барна стійка. Цікаво, що там є склянки з позолоченим гербом Росії.

Під вагоном побудували велику кухню та комори для зберігання продуктів.

Хоча на вагоні написано Pullman, але він – не справжній. Це майже ідентична копія.

Відомо, що такий подарунок своєму чоловікові зробила Оксана Марченко. Сталося це на минулий день народження кума Путіна – 7 серпня 2021 року.

Скільки коштує це "задоволення" підрахувати вкрай важко. Там – багато позолоти, вартісних та брендових елементів декору. До прикладу, лише одна настільна лампа коштує понад 100 тисяч гривень. І це без абажуру.

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