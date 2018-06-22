"Укрзалізниці" необхідно стабілізувати свою роботу, – нардеп

Державний монополіст "Укрзалізниця" припускається безлічі помилок у своїй діяльності, які призводять до серйозних наслідків, тому роботу УЗ необхідно стабілізувати.

Про це повідомив у Верховній Раді народний депутат Володимир Гусак, про що поділився на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні маємо проблеми на багатьох напрямках. Часто виникають "пробки" в напрямку західних прикордонних переходів України, коли відвантажена та здебільшого оплачена продукція не може доїхати до споживача. Почали зменшуватися фактичні перевезення в напряму Маріуполя. По всій країні виникають питання з доставкою матеріалів для будівництва доріг", – заявив Гусак.

За словами Гусака, позитивні тенденції, що намітилися в УЗ з приходом нового керівника в серпні 2017 року, почали закінчуватися.

"Будемо сподіватися, що це все-таки тимчасові явища, зумовлені природним збільшенням перевезень влітку, і що нове керівництво УЗ уникне помилок попередників і зможе стабілізувати роботу залізниці", – резюмував депутат.