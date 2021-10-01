Укрзалізниця почала продавати квитки на потяги через Viber і Telegram

1 жовтня 2021 , 15:11
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Джерело:

телеграм Укрзалізниці

У Viber і Telegram від 1 жовтня можна придбати квитки на потяги Укрзалізниці. Оформити квитки у популярних месенджерах можна на усі маршрути далекого сполучення.

До того ж квитки через месенджери доступні і на швидкісних та регіональних маршрутах. Відтак, функція наразі недоступна для приміських електричок.

Нагадаємо Укрзалізниця відновлює сполучення з Польщею, яке призупинили ще на початку пандемії

Що ще можуть чат-боти Укрзалізниці

Окрім спрощеної купівлі квитків, у чат-боті можна отримати актуальну інформацію щодо перевезень і оцінити їхню якість.

У чат-боті є функції:

  • продажу та повернення квитків;
  • замовлення харчування;
  • відображення розкладу руху;
  • інформування про прибуття, запізнення поїзда, номер колії;
  • онлайн-табло.

Також є можливість оцінити якість поїздки, чистоту вагона та сервіс провідника і залишити зворотний зв'язок у спеціальній формі.

Чат-боти, за якими можна купити квитки, за посиланням:

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Всі квитки у чат-боті Укрзалізниці

З 1 жовтня пасажирам УЗ в офіційному чат-боті у Viber та Telegram доступні квитки на всі поїзди далекого сполучення, в тому числі на швидкісних та регіональних маршрутах.

У чат-боті є функції:
продажу та повернення квитків;
замовлення харчування;
відображення розкладу руху;
інформування про прибуття, запізнення поїзда, номер колії;
 онлайн-табло.

Також є можливість оцінити якість поїздки, чистоту вагона та сервіс провідника і залишити зворотний зв’язок у спеціальній формі.

Чат-бот за посиланням:
Telegram @Ukrzaliznytsia_Tickets_Bot
Viber https://vb.me/ukr_railway

Автор: Вероніка Климська