Укрзалізниця почала продавати квитки на потяги через Viber і Telegram
Джерело:телеграм Укрзалізниці
У Viber і Telegram від 1 жовтня можна придбати квитки на потяги Укрзалізниці. Оформити квитки у популярних месенджерах можна на усі маршрути далекого сполучення.
До того ж квитки через месенджери доступні і на швидкісних та регіональних маршрутах. Відтак, функція наразі недоступна для приміських електричок.
Нагадаємо Укрзалізниця відновлює сполучення з Польщею, яке призупинили ще на початку пандемії
Що ще можуть чат-боти Укрзалізниці
Окрім спрощеної купівлі квитків, у чат-боті можна отримати актуальну інформацію щодо перевезень і оцінити їхню якість.
У чат-боті є функції:
- продажу та повернення квитків;
- замовлення харчування;
- відображення розкладу руху;
- інформування про прибуття, запізнення поїзда, номер колії;
- онлайн-табло.
Також є можливість оцінити якість поїздки, чистоту вагона та сервіс провідника і залишити зворотний зв'язок у спеціальній формі.Чат-боти, за якими можна купити квитки, за посиланням:
- Telegram @Ukrzaliznytsia_Tickets_Bot
- Viber https://vb.me/ukr_railway
Що нового в Укрзалізниці останнім часом
- Укрзалізниця 29 вересня запустила контейнерний потяг з експортним вантажем до Китаю. Такий маршрут став першим в історії незалежної України.
- В Україні планують побудувати високошвидкісну залізницю. Наразі розглядають 3 напрямки, один з яких – Київ – Львів – Держкордон.
- У Києві 27 серпня представили виставку оновленого рухомого складу від Укрзалізниці. Компанія планує запустити експериментальні капсульні вагони.
Повний текст публікації Укрзалізниці
Всі квитки у чат-боті Укрзалізниці
З 1 жовтня пасажирам УЗ в офіційному чат-боті у Viber та Telegram доступні квитки на всі поїзди далекого сполучення, в тому числі на швидкісних та регіональних маршрутах.
У чат-боті є функції:
продажу та повернення квитків;
замовлення харчування;
відображення розкладу руху;
інформування про прибуття, запізнення поїзда, номер колії;
онлайн-табло.
Також є можливість оцінити якість поїздки, чистоту вагона та сервіс провідника і залишити зворотний зв’язок у спеціальній формі.
Чат-бот за посиланням:
Telegram @Ukrzaliznytsia_Tickets_Bot
Viber https://vb.me/ukr_railway