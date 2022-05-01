Укрзалізниця повідомила про евакуаційні поїзди на 1 травня: розклад

Евакуація українців із небезпечних місць триває. Також наші громадяни починають повертатися у міста, які вдалося вже звільнити від російських загарбників.

Через війну та бойові дії багато українців змушені тимчасово покинути свої домівки. Залізниця є одним зі способів дістатися до безпечного місця.

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Евакуаційні поїзди на 1 травня

Укрзалізниця опублікувала розклад евакуаційних потягів на 1 травня. Вони курсуватимуть між Львовом та Запоріжжям, а також Чопом та Покровськом.

Розклад евакуаційних поїздів на 1 травня

11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів

14:30 – 220/219 Львів – Запоріжжя-1

16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп

23:30 - 234/233 Чоп – Дніпро

Також повідомляється, що поки діє подовжена комендантська година, Укрзалізниця на період з 1 по 3 травня скасовує приміські поїзди та потяги далекого сполучення, які курсують до Одеси, а також від Одеси до інших міст.

Евакуація українців: останні новини

Росія не збирається обговорювати питання щодо організованої евакуації мирних мешканців з Маріуполя. Папа Римський тричі звертався до Путіна з цією пропозицією, але кожного разу отримував відмову.

Нашим героям вдалося звільнити село Руська Лозова на Харківщині. Бійцям "Азову" вдалося вивезти 600 українців, які перебували під окупацією два місяці.

Російські окупанти викрадають українських жінок та не хочуть їх відпускати. Своєю чергою Україна відмовляється проводити обмін полоненими, якщо у списку немає жінок. Як повідомила Ірина Верещук, наших жінок з російського полону "доводиться витягувати мало не плоскогубцями".

Внаслідок бомбардування "Азовсталі" багато мирних українців опинилися під завалами, захисники Маріуполя проводять роботи зі звільнення людей та надання їм допомоги. Вперше з "Азовсталі" вдалося евакуювати людей – 20 українців вирушили до Запоріжжя. Це жінки та діти, яких вдалося врятувати з-під завалів.

З Луганщини вдалося евакуювати 40 людей: 35 з Лисичанська та 5 з Сєвєродонецька. З Попасної евакуація тимчасово призупинена: ворог обстріляв евакуаційні автобуси.

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