Укрзалізниця повідомила про евакуаційні поїзди на 1 травня: розклад
Джерело:Укрзалізниця
Евакуація українців із небезпечних місць триває. Також наші громадяни починають повертатися у міста, які вдалося вже звільнити від російських загарбників.
Через війну та бойові дії багато українців змушені тимчасово покинути свої домівки. Залізниця є одним зі способів дістатися до безпечного місця.
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Евакуаційні поїзди на 1 травня
Укрзалізниця опублікувала розклад евакуаційних потягів на 1 травня. Вони курсуватимуть між Львовом та Запоріжжям, а також Чопом та Покровськом.
Розклад евакуаційних поїздів на 1 травня
11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів
14:30 – 220/219 Львів – Запоріжжя-1
16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп
23:30 - 234/233 Чоп – Дніпро
Також повідомляється, що поки діє подовжена комендантська година, Укрзалізниця на період з 1 по 3 травня скасовує приміські поїзди та потяги далекого сполучення, які курсують до Одеси, а також від Одеси до інших міст.
Евакуація українців: останні новини
- Росія не збирається обговорювати питання щодо організованої евакуації мирних мешканців з Маріуполя. Папа Римський тричі звертався до Путіна з цією пропозицією, але кожного разу отримував відмову.
- Нашим героям вдалося звільнити село Руська Лозова на Харківщині. Бійцям "Азову" вдалося вивезти 600 українців, які перебували під окупацією два місяці.
- Російські окупанти викрадають українських жінок та не хочуть їх відпускати. Своєю чергою Україна відмовляється проводити обмін полоненими, якщо у списку немає жінок. Як повідомила Ірина Верещук, наших жінок з російського полону "доводиться витягувати мало не плоскогубцями".
- Внаслідок бомбардування "Азовсталі" багато мирних українців опинилися під завалами, захисники Маріуполя проводять роботи зі звільнення людей та надання їм допомоги. Вперше з "Азовсталі" вдалося евакуювати людей – 20 українців вирушили до Запоріжжя. Це жінки та діти, яких вдалося врятувати з-під завалів.
- З Луганщини вдалося евакуювати 40 людей: 35 з Лисичанська та 5 з Сєвєродонецька. З Попасної евакуація тимчасово призупинена: ворог обстріляв евакуаційні автобуси.
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