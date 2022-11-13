Укрзалізниця анонсувала запуск поїздів до Криму, Донецька та Луганська: як придбати квиток
Джерело:Укрзалізниця
Надихнувшись успіхом контрнаступу ЗСУ на Херсонщині, в Укрзалізниці оголосили про початок нового благодійного проєкту "Квитки до перемоги". Вже сьогодні можна купити квитки на перші три рейси до 5 міст України.
Проєкт проводиться спільно з платформою UNITED24. Гроші від продажу квитків перекажуть на закупівлю автомобілів, які сполучатимуть населені пункти на деокупованих територіях із найближчими залізничними вузлами.
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Перевозити пасажирів буде легендарний "Потяг до перемоги"
На честь звільнення Херсона в Укрзалізниці запустили новий благодійний проєкт "Квитки до перемоги". Місця на перші три рейси з Києва до 5 міст можна придбати вже сьогодні.
Куди можна буде поїхати:
- Херсон;
- Луганськ;
- Донецьк;
- Маріуполь;
- Сімферополь.
Оформити квиток можна за посиланням. Наразі вони несуть лише символічний характер.
Однак, як тільки українські захисники звільнять і зачистять території від окупантів, ними можна буде скористатися. Залізничники надішлють повідомлення з датою та місцем щойно рух між містами буде відновлено.
Дуже радісно запускати цей проєкт, знаючи, що квитками Київ — Херсон можна буде скористатися вже найближчим часом,
– додають в Укрзалізниці.
Гроші від продажу квитків перекажуть на закупівлю last-mile транспорту через платформу UNITED24. Мовиться про автівки, які будуть сполучати міста й селища на звільнених територіях із залізничними вузлами.
Варто зауважити, що ці рейси здійснить легендарний "Потяг до перемоги". Квитки коштують від 1000 гривень.
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Фахівці з Укрзалізниці відвідали деокупований Херсон
- Працівники Укрзалізниці навідалися до Херсона 12 листопада. Вони приїхали, щоб проаналізувати масштаби пошкоджень залізничних шляхів.
- Фахівці розповіли, що пошкоджену колію та розбиті вагони вдасться відремонтувати досить швидко. Однак потрібно скоординуватися з ЗСУ та місцевою владою.
- Разом вони утворять спеціальну команду, яка працюватиме над тим, щоб відновити залізницю у Херсоні. Скоро потяги до Херсона почнуть курсувати, запевняють в Укрзалізниці.
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