Не вистачає критичних працівників: Укрзалізниця просить уряд змінити для них правила бронювання

Укрзалізниця просить уряд дозволити бронювати всіх критичних для перевізного процесу працівників. Причиною подібного заклику є дефіцит людей за цими посадами.

Водночас в УЗ уточнили, що про зміну правил не йдеться. Компанія просить уряд застосувати ті самі правила, як і для інших критично важливих підприємств, на кшталт енергетичних.

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Укрзалізниця відчуває дефіцит кадрів

У пресслужбі Укрзалізниці розповіли, що через війну зараз фіксується нестача фахівців критично важливих професій для організації перевезень. Також йдеться про забезпечення електрикою споживачів та життєзабезпечення територіальних громад.

Там зазначили, що близько 80% співробітників, без яких залізниця не може працювати та забезпечувати безпеку рух – це колійники, машиністи, енергетики, обхідники вагонів тощо. Ці посади станом на сьогодні укомплектовані близько 76%.

Навіть за умови правил бронювання військовозобов'язаних працівників, що діяли відповідно до рішень Генерального штабу Збройних Сил до квітня 2024 року, Укрзалізниця вже відчувала дефіцит кадрів,

– кажуть в Укрзалізниці.

Подібна ситуація зумовлена цілою низкою факторів, зокрема окупацією територій з працівниками, вимушеною міграцією, а також специфікою професій. Загалом від початку повномасштабного вторгнення було мобілізовано понад 12 тисяч співробітників.

Серед них до цивільного життя повернулися понад 1,5 тисячі співробітників. Ба більше, близько 10% залізничників нині у лавах Збройних Сил України.

Активно співпрацюють з урядом

У компанії наголошують, що станом на сьогодні надзвичайно важливо зберегти поточну кількість працівників. Водночас Укрзалізниця є монополістом на ринку залізничних перевезень, які є одними з основних шляхів для пасажирського та вантажного транспорту.

Зокрема, вона проводить евакуацію цивільного населення, а також поранених військових.

До того ж Укрзалізниця є однією з найбільших компаній-операторів системи розподілу електроенергії та постачає її як для власних потреб, так і для населення та промисловості, тож стабільна робота критична для проходження осінньо-зимового періоду.

У зв'язку з цим, Укрзалізниця активно співпрацює з урядом для врахування потреб у бронюванні працівників, критично необхідних для безперебійного функціонування залізниці в умовах війни. Ми сподіваємось, що для Укрзалізниці будуть запроваджені правила бронювання військовозобов’язаних працівників, аналогічні тим, що вже діють для підприємств паливно-енергетичного комплексу та їх підрядних організацій, системи життєзабезпечення та оборонної промисловості", – додали у компанії.