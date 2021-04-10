Укрзалізниця розглядає випуск єврооблігацій у 2021 році як один з варіантів управління борговими зобов'язаннями. Все для того, щоб рефінансувати кредити та запозичення.

Новий випуск єврооблігацій можливий після отримання дозволів, у тому числі від інших позикодавців та українських державних органів. Про це в Укрзалізниці повідомили 9 квітня у консолідованій звітності.

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Що вирішили в Укрзалізниці

Укрзалізниця продовжує шукати варіанти рефінансування поточної частини процентних кредитів та запозичень. Зокрема, у компанії:

розглядають варіанти нового випуску єврооблігацій у 2021 році;

працюють, щоб отримати дозволи для випуску єврооблігацій;

намагаються залучити запозичення за кращими умовами з альтернативних комерційних джерел – йдеться про українські та міжнародні банки;

Управлінський персонал також розглядає можливість залучення фінансування від державних банків та механізмів державної підтримки, якщо не вдасться вчасно залучити кошти на міжнародних ринках капіталу,

– пишуть у звітності Укрзалізниці.

До того ж в Укрзалізниці сподіваються, що управління борговими зобов'язаннями, залучення нового фінансування позитивно вплине на погашення зобов'язань, фінансування капітальних витрат та продовження діяльності.

Що таке єврооблігації?

Єврооблігації – це цінні папери, що є одним зі способів залучення грошей ззовні. Їх може випускати держава, муніципалітет чи компанії. Купують папери іноземні інвестори. Валюта для країни, яка випускає єврооблігації, має бути іноземною. В Україні це будь-яка валюта, крім гривні. І не обов'язково євро, незважаючи на назву "єврооблігація". Єврооблігації – це цінні папери, що є одним зі способів залучення грошей ззовні. Їх може випускати держава, муніципалітет чи компанії. Купують папери іноземні інвестори. Валюта для країни, яка випускає єврооблігації, має бути іноземною. В Україні це будь-яка валюта, крім гривні. І не обов'язково євро, незважаючи на назву "єврооблігація".

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