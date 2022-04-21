Укрзалізниця відновила потяг з Києва до Перемишля: у перший день – 100% заповненість

Одразу два потяги "Інтерсіті+" з 20 квітня щоденно курсуватимуть до Перемишля. Вони їздитимуть уранці – 715 і ввечері – 705.

Поїзд відправлятиметься щоденно з Києва о 17:00 та прибуватиме до Перемишля о 05:00. У зворотному напрямку, з Перемишля, виїжджатиме щоденно о 08:00 і прибуватиме о 20:43.

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"Інтерсіті+" 705 Київ – Перемишль вирушав у свій перший рейс із заповненістю 100%

– повідомили в Укрзалізниці.

Квитки другого класу на поїзди TLK та IC безкоштовні для українців, які перетнули кордон між Україною та Польщею з 24 лютого та належать до таких груп:

діти до 18 років;

жінки;

чоловіки старше 60 років;

чоловіки від 18 до 60 років з інвалідністю.

У Перемишлі організована пересадка

Посадка в польські поїзди відбувається за заздалегідь отриманими в касі безкоштовними квитками, які видаються за умови надання закордонного паспорта громадянина України, проїзного документа від Укрзалізниці на поїзд до Польщі або повідомлення про присвоєння номеру PESEL разом з будь-яким іншим документом, що посвідчує особу.

По станції Перемишль організована хабова пересадка на поїзди до Кракова, Берліна та Праги. Після прибуття пасажири з мінімальним часом очікування зможуть пересісти на:

поїзд Перемишль – Краків о 05:50;

поїзд Перемишль – Берлін о 07:07;

поїзд Перемишль – Прага о 07:22.

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