Укрзалізниця відновила потяг з Києва до Перемишля: у перший день – 100% заповненість

21 квітня 2022 , 05:17
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Джерело:

Укрзалізниця

Одразу два потяги "Інтерсіті+" з 20 квітня щоденно курсуватимуть до Перемишля. Вони їздитимуть уранці – 715 і ввечері – 705.

Поїзд відправлятиметься щоденно з Києва о 17:00 та прибуватиме до Перемишля о 05:00. У зворотному напрямку, з Перемишля, виїжджатиме щоденно о 08:00 і прибуватиме о 20:43.

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"Інтерсіті+" 705 Київ – Перемишль вирушав у свій перший рейс із заповненістю 100%
– повідомили в Укрзалізниці.

Квитки другого класу на поїзди TLK та IC безкоштовні для українців, які перетнули кордон між Україною та Польщею з 24 лютого та належать до таких груп:

  • діти до 18 років;
  • жінки;
  • чоловіки старше 60 років;
  • чоловіки від 18 до 60 років з інвалідністю.
Зверніть увагу! Посадка в польські поїзди відбувається за заздалегідь отриманими в касі безкоштовними квитками, які видаються за умови надання закордонного паспорта громадянина України, проїзного документа від Укрзалізниці на поїзд до Польщі або повідомлення про присвоєння номеру PESEL разом з будь-яким іншим документом, що посвідчує особу.

У Перемишлі організована пересадка

По станції Перемишль організована хабова пересадка на поїзди до Кракова, Берліна та Праги. Після прибуття пасажири з мінімальним часом очікування зможуть пересісти на:

  • поїзд Перемишль – Краків о 05:50;
  • поїзд Перемишль – Берлін о 07:07;
  • поїзд Перемишль – Прага о 07:22.

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Автор: Олег Васьків